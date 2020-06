WEC | Ginetta sta studiando un possibile programma con le Hypercar

Notizia importante sul fronte Ginetta: il costruttore britannico starebbe studiando assieme a due clienti la possibilità d’imbastire un programma per la nuova classe delle Le Mans Hypercar del FIA World Endurance Championship.

Ginetta al lavoro per un possibile programma Hypercar

A rivelarlo è Sportscar365, che negli scorsi giorni ha raggiunto il presidente di Ginetta Lawrence Tomlinson per saperne di più in merito. Secondo quanto riportato, la compagine d’Oltremanica starebbe discutendo con due potenziali clienti (si parla di alcuni motoristi) per la creazione di una Hypercar. L’idea è quella di recuperare i progetti precedenti, in particolare la G60-LT-P1 che corre attualmente nella classe LMP1, per il nuovo design. «Il telaio scelto è per le Hypercar» ha detto Tomlinson. «Abbiamo la LMP1 che è sicuramente veloce quanto l’Oreca di Rebellion. Siamo entrati in punta di piedi e, nonostante il nostro primo anno, siamo stati abbastanza vicini a loro. Possiamo portare avanti il lavoro che abbiamo fatto e fare un investimento, piuttosto che terminare il tutto a fine 2021. È quello che stiamo cercando di fare con i nostri due clienti: abbiamo un pacchetto competitivo pronto per essere utilizzato nelle LMH e, in pratica, abbiamo anche una LMP2 che potrebbe essere abbandonato velocemente se non venisse scelto».

Gli altri costruttori impegnati

Facciamo il punto della situazione: Toyota è ormai nella fase di produzione, mentre Glickenhaus è ancora ferma nello sviluppo (ma con buoni risultati); ByKolles ha rivelato solamente una bozza del progetto ma ha già in mano il vecchio motore Gibson. Peugeot è pronta a concentrarsi sulle LMDh, così come (forse) Porsche e anche McLaren.

