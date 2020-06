IndyCar | Carlin al via con una sola monoposto per Conor Daly in Texas

La crisi economica a seguito della pandemia di Coronavirus ha dato un duro colpo ai programmi di Carlin per la IndyCar Series. La squadra britannica sarà al via del primo appuntamento in Texas con una sola vettura, affidata a Conor Daly.

Carlin in Texas con una sola auto per Daly

Carlin naviga in acque agitate nella serie nordamericana dato che stava ancora cercando un secondo pilota (o più piloti) da mettere in pista. Inizialmente doveva esserci Felipe Nasr per St. Petersburg, ma poi tutto è stato annullato e di conseguenza non vedremo il brasiliano nemmeno in Texas. «A causa dell’impatto economico dell’attuale pandemia di COVID-19 in Europa, la monoposto #31 di Carlin non sarà iscritta nel round d’apertura della stagione 2020 della IndyCar Series di questo weekend al Texas Motor Speedway» si legge in una breve dichiarazione rilasciata dalla compagine britannica. «Continueremo a lavorare con i nostri partner in Europa e mireremo ad avere due ingressi per il resto della stagione 2020. Conor Daly rappresenterà Carlin questo fine settimana nella Genesys 300, come inizialmente previsto, sulla #59».

Palou e VeeKay hanno scontato la quarantena

Come detto, Nasr potrebbe presenziare più avanti durante la stagione ma bisognerà vedere se non sarà troppo impegnato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Originariamente il volante era destinato a Sérgio Sette Câmara, che aveva deciso poi si concentrarsi sulla Super Formula giapponese. Guardando ai problemi degli altri partecipanti, Alex Palou (Dale Coyne Racing) e Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), sono entrambi in Europa ma pare abbiano scontato i loro 14 giorni di quarantena sebbene mirino a ricevere il permesso speciale per gli atleti.