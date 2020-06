IndyCar | Texas 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo la cancellazione all’ultimo momento della prima gara a St. Petersburg e lo stop forzato in questi ultimi mesi, la IndyCar Series torna finalmente in pista. La serie, una delle prime a riprendere normalmente la propria programmazione, sarà protagonista al Texas Motor Speedway in un evento a porte chiuse.

Programma ed orari

Sabato 6 giugno

19.00 – Prove libere (150 minuti)

23.00 – Qualifiche (60 minuti)

Domenica 7 giugno

02.10 – Gara (100 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1).

Anteprima del weekend

Nel bene e nel male, la stagione ripartirà senza intoppi da dove eravamo rimasti fermi con il finale dello scorso anno: Josef Newgarden tenterà di rivincere il titolo e, proprio in Texas lo scorso anno, aveva vinto grazie a un’ottima strategia. Comunque di avversari non possono certo mancare: dai propri compagni Simon Pagenaud (2° in classifica lo scorso anno) e Will Power (sebbene gli ovali sono il suo tallone d’Achille), ma anche gente come Alexander Rossi, ormai un vero e proprio esperto del campionato con Andretti, oppure il sempreverde Scott Dixon con Ganassi. C’è da dire che ormai è anche tempo di vedere diversi giovani all’arrembaggio: Colton Herta si è già dimostrato di essere concreto quando è in giornata, così come è atteso Felix Rosenqvist dopo l’anno di apprendistato. Occhio a Santino Ferrucci, sempre velocissimo sugli ovali.

Atteso il debutto della McLaren con la super coppia al debutto Oliver Askew-Pato O’Ward. Ben conoscendoli, i due potrebbero puntare a qualche posizione di rilievo. Per Marcus Ericsson si tratta invece del momento della verità, finalmente con un team competitivo (Ganassi) e quindi terminato il tempo delle scuse. Ryan Hunter-Reay è richiamato in causa dopo aver deluso in questi ultimi anni e con alcune voci che lo avevano relegato fuori da questa stagione.