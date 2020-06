Hulkenberg prova una Lamborghini Huracan GT3 al Nurburgring

Potrebbe essere molto più di un test quello che ha affrontato Nico Hülkenberg qualche giorno fa al Nürburgring: il tedesco, ex Formula 1 con Renault negli ultimi anni, è infatti salito a bordo di una Lamborghini Huracán GT3 per qualche giro di prova.

Hulkenberg si diletta a bordo di una Lamborghini

Tra venerdì e sabato, il team mcchip-dkr aveva portato sulla versione GP del circuito tedesco una Lamborghini e una Porsche 911 GT2 RS Clubsport, approfittando della graduale riapertura delle attività post-Coronavirus. Presente anche Hülkenberg, invitato proprio dal boss Danny Kubasik: i due si conoscono da parecchi anni grazie all’ex fisioterapista del primo e, qualche tempo fa, Kubasik lo aveva sfidato attraverso un video in un duello di cinque giri al Nürburgring. Finalmente è arrivata l’occasione e pare che sia stato velocissimo a bordo della vettura italiana. Kubasik, che invece provato la Porsche, ha poi raccolto Hülkenberg per diversi giri sul Nordschleife, pista che l’ex F.1 non conosce se non per qualche giro promozionale con la Porsche 911 GT3 Hybrid quando vinse ai tempi la 24 Ore di Le Mans.

I possibili sbocchi futuri di Hulkenberg

La carriera di Hülkenberg potrebbe continuare con le GT o nell’endurance? Come già detto, il tedesco ha vinto la maratona francese nel 2015, e ora è completamente fuori dalla Formula 1 e senza un volante per quest’anno. «Vediamo cos’altro posso fare» ha scherzato dopo questo test, ma potrebbe essere un primo indizio per una partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring o all’ADAC GT Masters. Quel che sappiamo di certo è che mcchip-dkr, che si occupa di upgrade di performance elettronici sulle auto, ha messo in vendita la Lamborghini lo scorso mese, a seguito della pandemia.

Copyright foto: mcchip-dkr