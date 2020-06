CI Cross Country | Parte anche l’off road nazionale: riscritto il calendario 2020

La stagione dei campionati italiani riparte anche con il Cross Country, la competizione off road che, alla pari delle altre serie titolate ACI Sport, quest’anno non è ancora entrata nel vivo per via dell’emergenza coronavirus.

Il calendario 2020 del CICC, tra novità e conferme

Così, dopo l’ufficializzazione ieri sera dei calendari del Campionato Italiano Rally, quello Terra, il CIWRC e delle Coppe di Zona è arrivato il turno anche del CICC 2020, che sarebbe dovuto partire lo scorso 3-4 aprile con il Baja Terre di Gallura, associato al primo appuntamento valido per il CIRT del Rally dei Nuraghi. Poi l’evento di Rassinaby Racing è stato rinviato al 2021, così come sono slittati l’Italian Baja ed il Liburna.

Di conseguenza il calendario originario, composto da cinque appuntamenti e sei gare valide, è stato necessariamente riscritto grazie al lavoro della Commissione Off Road di ACI Sport, presentando anche dei nuovi innesti. È il caso della novità con cui si aprirà anche il “nuovo”CIRT 2020, ovvero il Valtiberina e Crete Senesi che avrà quindi una sua gara Cross Country. Si parte perciò il 9 agosto dalla Toscana, per poi proseguire a fine mese con il Cross Country San Marino, già presente nella prima versione del calendario. Segue poi un’altra novità, ovvero l’ingresso del Cross Country dell’Adriatico, mentre la stagione si chiuderà nel confermato Tuscan Rewind dal coefficiente 1,5. In totale quattro appuntamenti, che ricordiamo sono sempre il doppio rispetto ai due dello scorso campionato, ridotto ai minimi termini da una serie notevole di cancellazioni (ed ancora non c’era il Covid-19).

Campionato Italiano Cross Country 2020, il nuovo calendario

9 agosto | CROSS COUNTRY VALTIBERINA E CRETE SENESI

30 agosto | CROSS COUNTRY SAN MARINO

27 settembre | CROSS COUNTRY DELL’ADRIATICO

22 novembre | CROSS COUNTRY TUSCAN REWIND (coeff. 1,5)

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport