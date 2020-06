Porsche Carrera Cup Italia | Tripletta di De Salvo a Misano nella serie Esports

Terza vittoria su quattro appuntamenti disputati per Giovanni De Salvo nella Porsche Carrera Cup Italia. Sul circuito di Misano, il pilota di Bonaldi Motorsport mette il suo sigillo dopo i successi di Monza e Imola e si conferma ancora in cima alla classifica generale.

Il resoconto del quarto appuntamento stagionale

Con due sole gare ancora da disputare (Mugello e Vallelunga), il sim-driver trevigiano prova la fuga nei confronti di Danilo Santoro, sul quale ora vanta 15 punti di vantaggio. Il campione in carica, partito in prima fila al fianco dello stesso De Salvo con il quale ha a lungo battagliato, ha concluso soltanto al 4° posto a causa di una penalità rimediata per non aver rispettato i limiti della pista. Sul podio sono quindi saliti Corrado Ciriello e Giorgio Simonini, mentre il giovanissimo Luca Losio ha completato la top-5. Grazie al 6° posto assoluto e al pieno di punti marcato nella classifica riserva ai piloti, Leonardo Caglioni ha a sua volta allungato su Matteo Cairoli, 7° a Misano e ora 2° della categoria a 10 punti dal rookie bergamasco classe 2003, autentica rivelazione di questo inizio di stagione al simulatore. Tra i piloti, in realtà, a segnare la pole position era stato David Fumanelli, ma il pilota brianzolo è stato costretto al ritiro dopo un acceso duello con Diego Bertonelli, che ha concluso 8° precedendo il rientrante Daniele Cazzaniga e Gianmarco Quaresmini, quest’ultimo di nuovo capace di entrare in top-10 al fotofinish davanti a Simone Iaquinta.

Si ritorna in pista questo weekend al Mugello

La Porsche Esports Carrera Cup Italia tornerà in azione sul circuito del Mugello in occasione del quinto e penultimo round del prologo 2020, che sarà trasmesso su Sky Sport Arena venerdì 5 giugno alle 19.00 con Guido Schittone e Matteo Bobbi al commento.

La classifica di gara di Misano

1. De Salvo (Bonaldi Motorsport) in 30’56”347; 2. Ciriello (GDL Racing) a 1”338; 3. Simonini (Ghinzani Arco Motorsport) a 4”074; 4. Santoro (Sky Q) a 6”662; 5. Losio (Team Malucelli) a 8”807; 6. Caglioni (Ombra Racing) a 25”812; 7. Cairoli (Dinamic Motorsport) a 30”906; 8. Bertonelli (Fach Auto Tech) a 38”371; 9. Cazzaniga D. (Ghinzani Arco Motorsport) a 38”822; 10. Quaresmini (Tsunami RT) a 42”882; 11. Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) a 42”974; 12. Tozzato (Fulgenzi – Tsunami RT) a 44”234; 13. Festante (Ombra Racing) a 1’27”217; 14. Cerqui (Dinamic Motorsport) a 1’45”633. DNF: Gattuso (Ombra Racing); Fumanelli (Q8 Hi Perform); Valori (Raptor Engineering); Agostini (Bonaldi Motorsport).

Le classifiche dopo il quarto round

Sim racer: 1. De Salvo p.75; 2. Santoro 60; 3. Ciriello 43; 4. Simonini 42; 5. Tozzato e Losio 32.

Piloti: 1. Caglioni p.65; 2. Cairoli 55; 3. Iaquinta 38; 4. Gattuso 28; 5. Quaresmini e Cazzaniga D. 22.