GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series, Barcellona: prima vittoria di Deletraz e Porsche

Dopo essere stato beffato negli ultimi metri dello scorso appuntamento al Nurburgring, Louis Delétraz ha finalmente conquistato la vittoria nella SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale organizzato dal GT World Challenge su Assetto Corsa Competizione.

Il resoconto del quarto appuntamento

Una vittoria pienamente meritata per lo svizzero, che aveva conquistato la pole position nelle qualifiche e subito scappato via alla partenza con la sua Porsche GT3 R di GPX Racing. Si tratta della prima affermazione per la Casa di Stoccarda nella serie, che ora è al comando della classifica Pro proprio con Delétraz. Sfortunato Ben Barnicoat, coinvolto in un incidente multiplo alla prima curva causato da una Lamborghini Huracán GT3 Evo e con pesanti danni sulla sua McLaren 720S GT3. Il britannico, che era il leader della generale prima di questo quarto round, è uscito fuori dalla top-20 risalendo fino al 12° posto e ora si ritrova solamente 3° con un altro zero sulla tabella di marcia. Ne approfitta Lorenzo Marcucci, ancora sorprendente con la sua Audi R8 LMS GT3 Evo, arrivato 2° sul traguardo a meno di un secondo da Delétraz e ora suo primo inseguitore a -10 (49 punti contro i 59 dello svizzero). Altra bandiera tricolore sul gradino più basso del podio: si tratta del nostro Federico Leo, che ha partecipato come wildcard con una Porsche.

Prossima gara il 21 giugno

Non è stato fortunato nemmeno Jordan Pepper, vincitore del primo appuntamento a Silverstone con la sua Bentley Continental GT3 ma completamente sparito dai radar e incapace di segnare alcun punto; stavolta, il britannico è stato costretto al ritiro dopo pochi giri per alcuni problemi di connessione. Bene Ivan Pareras, 5° ma ricevendo un bottino di 12 punti approfittando della wildcard di Leo. Ultimo appuntamento il prossimo 21 giugno su una pista che verrà scelta dagli appassionati, mentre ancora incognita la data della Grand Final.

SRO E-Sport GT Series – Barcellona, Gara: classifica

Copyright foto: SRO