Formula E | Guenther incolpevolmente fuori dalla zona punti, vittoria nella Challenge Grid per BMW

Bicchiere mezzo pieno per BMW i Andretti Motorsport nel penultimo appuntamento della Race at Home Challenge della Formula E. Maximilian Günther non è andato oltre il 12° posto per una collisione al primo giro, ma è arrivata la vittoria con Kevin Siggy nella Challenge Grid.

Il resoconto della gara di BMW

Si può proprio dirlo: corsa sfortunata quella che ha vissuto Günther sabato sul tracciato di New York. Il pilota tedesco è finito in testacoda nella prima curva dopo che Neel Jani ha colpito la parte posteriore della sua monoposto; di conseguenza, ha dovuto lasciare passare l’intero lotto di partecipanti. Il 22enne ha lanciato un’incredibile rimonta fino a risalire 12 ° posto, ma, come Sims al 14 ° posto, ha concluso fuori dai punti. «Essere buttato fuori da dietro alla prima curva dopo una sessione di qualifica così buona e un buon inizio è un vero peccato» ha sottolineato Günther. «Sfortunatamente non è stata la prima volta nelle ultime gare che sono stato colpito dai rivali quando ero in una posizione promettente. La mia macchina era così gravemente danneggiata che il mio volante era totalmente storto. Non ho potuto fare di meglio del 12 ° posto».

«È stato di nuovo divertente» ha invece detto Sims. «Alla partenza ho superato la prima curva molto e sono arrivato al decimo posto. Purtroppo la mia auto è stata danneggiata dopo essere venuta a contatto con il muro e non sono riuscita a mantenere la posizione. Poi, durante la gara, ho lasciato passare Maximilian perché era molto più veloce di me. È un peccato che abbia avuto una gara così difficile. Di solito non sono mai nella posizione di essere davanti a lui nel simulatore e di essere superato da lui».

Siggy vince nella Challenge Grid

Nella Challenge Grid, Siggy ha preso il via rapidamente dalla pole position e ha condotto una gara solitaria davanti a tutti; ora ha un buon vantaggio in classifica generale, con un totale di 129 punti. Bolukbasi è 4° quarto, perdendo di poco il podio, solo alla sua seconda gara con i colori della BMW i Andretti Motorsport. Il finale di stagione si svolgerà questo weekend, quando ci sarà una gara sia sabato che domenica.

Copyright foto: BMW Motorsport