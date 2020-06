Formula E | Doppia top-10 per Porsche nella Race at Home Challenge a New York

Un ottimo bottino quello raccolto dal TAG Heuer Porsche Formula E nel sesto appuntamento della Race at Home Challenge a New York, disputatosi sabato scorso. Neel Jani conquista un 5° posto, mentre André Lotterer chiude 10°.

Il resoconto della gara di Porsche

Un doppio arrivo in top-10 per i due alfieri della Casa di Stoccarda, stavolta veloci fin dalle qualifiche: Jani aveva infatti segnato un’incredibile terza posizione, mentre Lotterer si è accontentato della decima. Jani era salito al 2° posto alla prima curva dopo lo start, ma nel finale ha vissuto dei momenti concitati: dopo aver perso due posizioni, lo svizzero è finito in testacoda ed è quindi sceso al 5° posto finale. Più stabile Lotterer, che ha viaggiato a lungo al 9° posto ma poi ritornato nella posizione originale. «Sono stato molto contento delle qualifiche e avevo iniziato bene la corsa» ha detto Jani. «È stato difficile alla prima curva, ma sono comunque riuscito passare al 2° posto per poi concentrarmi sulla gara dove ho avuto un buon ritmo. Sfortunatamente mi sono girato all’ultima tornata e sono sceso fino al 5° posto. Tuttavia abbiamo segnato dei punti preziosi e, nel complesso, siamo fiduciosi nell’ultimo weekend della stagione». «Le qualifiche non sono andate così bene, anche se i tempi sul giro nelle libere non erano stati così male» ha dichiarato Lotterer. «Il primo giro è stato duro, ma l’ho superato molto bene. C’è stato qualche danno alla mia macchina dopo una battaglia con Oliver Turvey, ma alla fine ho concluso 10°».

A podio nella Challenge Grid

Nella Challenge Grid riservata ai sim-driver e ad alcuni ospiti speciali, Joshua Rogers continua a mantenere alto l’onore di Porsche ottenendo un 3° posto, dopo aver ottenuto un 2° posto e una vittoria nelle precedenti due apparizioni. Bene anche Arjan Veltens, 8° assoluto alla sua seconda gara nella serie virtuale.

Copyright foto: Porsche Newsroom