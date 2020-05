WEC | 24 Ore di Le Mans virtuale, ecco l’entry-list completa dei team e dei piloti

Nel corso di questi ultimi giorni vi abbiamo tenuti aggiornati sui piloti e sui sim-driver che prenderanno alla 24 Ore di Le Mans virtuale organizzata dal FIA World Endurance Championship. Ecco l’entry-list completa dei team e degli equipaggi che vedremo darsi battaglia su rFactor 2 il 13-14 giugno prossimi.

I nomi più importanti del panorama automobilistico al via

Tante star della Formula 1 non hanno rinunciato, seppur virtualmente, al fascino della 24 Ore di Le Mans: al via ci saranno infatti Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), oltre ai campioni del mondo Fernando Alonso (che ha vinto due volte nella maratona francese reale con Toyota) e Jenson Button. Ma occhio anche ad altri grandi dell’automobilismo internazionale: l’armata Penske formata da Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Dane Cameron e Ricky Taylor, gli ufficiali Ferrari, Porsche, Corvette e Aston Martin, grandi campioni dell’endurance come gli uomini di Toyota, i grandi protagonisti delle gare GT e anche qualche nome dalla Formula E. Non dimentichiamoci degli italiani: a partire da Raffaele Marciello, proseguendo poi per Max Papis, Giancarlo Fisichella, Matteo Cairoli, Francesco Castellacci e Riccardo Pera. Attenzione anche al nutrito parco partenti dei professionisti del virtuale: come i nostri David Tonizza e Enzo Bonito, passando poi per l’espertissimo Olli Pahkala, Greger Huttu, Joshua Rogers, Rudy van Buren e il noto influencer Jimmy Broadbent.

L’entry-list completa della 24 Ore di Le Mans virtuale

Davvero c’è molta attesa per questa gara che, sebbene sia solo virtuale, sta raccogliendo un nutrito numero di appassionati, sia tra i tradizionalisti che tra i giovani. E forse è questo l’importante: unire e far divertire, nonostante sia solo “un gioco”.

24 Hours of Le Mans Virwtual 2020: entry-list ufficiale