IMSA | Confermato un weekend ridotto di due giorni per Daytona e Sebring

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship è pronta a fare il suo ritorno in pista con il suo programma Back to Racing. I prossimi due appuntamenti di Daytona (4 luglio) e di Sebring (18 luglio) saranno sviluppati nell’arco di due soli giorni.

Si correrà a porte chiuse

La pandemia di Coronavirus ha provocato uno stop forzato per tutti i campionati, compreso quello endurance nordamericano che era già sceso in pista a gennaio per la classica 24 Ore di Daytona. Come vi avevamo già detto, l’IMSA ha deciso di posizionare due gare extra a Daytona e a Sebring – che avrà la sua 12 Ore solamente a fine anno – per poter correre in tutta sicurezza in due impianti ben controllabili e in sostituzione di alcune uscite importanti come Detroit e Long Beach. Sottolineando che si correrà a porte chiuse e che c’è una limitazione per il numero del personale dei team e dei giornalisti/fotografi presenti, questi due appuntamenti si svolgeranno in due sole giornate, per ridurre al minimo l’assembramento delle persone in un periodo ancora di allarme.

Il format dei weekend di Daytona e Sebring

A Daytona, si potrà scaricare il materiale e le auto a partire da venerdì mattina, per proseguire con l’ispezione tecnica e una sessione di prove libere di un’ora alla sera. Ci sarà poi una seconda sessione al sabato mattina, seguita poi dalle qualifiche nel primo pomeriggio. La gara di due ore e 40 minuti è programmata per le 18.00 (orario ET). Sebring ha un format simile, tenendo conto che avrà anche il Michelin Pilot Challenge e l’IMSA Prototype Challenge: scarico venerdì mattina, prime FP alla sera e le seconde la mattinata successiva; le qualifiche saranno sempre nel primo pomeriggio e poi alle 17.35 (ET) ci sarà la corsa.