GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series, al via anche il boss McLaren Zak Brown

Per il quarto appuntamento della SRO E-Sport GT Series del GT World Challenge Europe ci sarà anche Zak Brown. Il CEO di McLaren Racing sarà ovviamente al via a Barcellona a bordo di una McLaren 720S GT3 come wildcard.

Brown al via a Barcellona a bordo di una McLaren 720S GT3

Noto appassionato, collezionista e pilota di auto storiche, Brown ha all’attivo diverse partecipazioni alle competizioni GT tra cui due 24 Ore di Spa nel 2010 e nel 2011. Inoltre, è co-fondatore della United Autosports che partecipa al FIA World Endurance Championship e all’European Le Mans Series, oltre ad aver valutato a uno sforzo per il GTWC Europe di quest’anno. Brown è quindi pronto a far vedere il proprio talento nel panorama virtuale e sostituirà Jenson Button, anche lui uomo immagine della compagine di Woking. Ricordiamo la situazione in classifica nella classe Pro: Ben Barnicoat è al comando proprio con una McLaren, davanti alla Porsche di Louis Delétraz. Insegue Lorenzo Marcucci con Audi, incredibile vincitore a Spa-Francorchamps e 7° nell’ultima corsa disputata.

Gara visibile gratuitamente su YouTube e Twitch

Barcellona è una gara cruciale per il destino di molti piloti e Brown non avrà certamente vita facile: coloro che sono ancora a secco tenteranno un exploit clamoroso per recuperare posizioni in campionato, così come tra i piani alti della classifica che punteranno alla vittoria. Alle 14.00 di questa domenica scatterà la corsa spagnola, visibile gratuitamente su tutti i canali ufficiali del campionato.