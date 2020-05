Formula E | Race at Home Challenge, New York: Vandoorne vince e conquista la vetta

Stoffel Vandoorne ha conquistato la prima vittoria nel sesto appuntamento della Race at Home Challenge della Formula E. Sulla pista di New York, l’alfiere della Mercedes ha ottenuto la pole position e ha letteralmente dominato la gara.

Il resoconto della gara: finalmente Vandoorne!

Dopo aver colto ben tre secondi posti, Vandoorne è riuscito finalmente a imporsi sul tracciato statunitense grazie alle ottime qualifiche. Infatti, il belga è scattato davanti a tutti ed è sempre rimasto al comando; questo gli ha permesso non solo di salire virtualmente sul gradino più alto del podio ma anche di conquistare il momentaneo primo posto nella classifica generale. Gran battaglia invece per la seconda piazza, con Pascal Wehrlein che è riuscito a sorpassare negli ultimi giri Oliver Rowland; il tedesco di Mahindra, che aveva ricevuto una penalità di cinque posizioni in griglia per un incidente nel precedente round, è distanziato di soli due punti nella graduatoria da Vandoorne e ha un buon vantaggio su Maximilian Günther e proprio su Rowland, che inseguono al 3° e al 4° posto. Ma l’alfiere di BMW? Semplicemente è stato spedito in fondo al gruppo da Neel Jani alla partenza mentre lottavano per il 2° posto e ha concluso solamente 12°.

Gli altri piloti in top-10

Bel 4° posto quello raccolto da Antonio Felix da Costa, miglior risultato di sempre nella competizione, davanti a Jani e al duo Jaguar composto da Mitch Evans e da James Calado. Sébastien Buemi è 8°, seguito da Oliver Turvey e da André Lotterer. Da notare che erano presenti solamente 23 piloti dopo il licenziamento di Daniel Abt da Audi per le polemiche dello scorso appuntamento.

