WEC | 24 Ore di Le Mans virtuale: Alonso e Barrichello al via con un proprio team

Fernando Alonso e Rubens Barrichello si fanno forze e formano un proprio team per la 24 Ore di Le Mans virtuale del FIA World Endurance Championship. I due ex piloti di Formula 1 correranno con una LMP2 assieme a Olli Pahkala e Jarl Teien.

Alonso e Barrichello hanno una propria squadra

Nella maratona francese che prenderà vita sul videogioco rFactor 2 ci sarà anche l’FA/RB AllInSports, le cui prime sigle stanno ovviamente per il nome e il cognome dei due piloti. Per Barrichello si tratta del primo “ritorno” dato che disputò l’edizione del 2017 con una LMP2 del Racing Team Nederland, mentre sappiamo bene che Alonso ha trionfato due volte con la Toyota negli ultimi due anni. Finché attendiamo il futuro motoristico dello spagnolo – c’è chi parla di un ritorno in Formula 1 con Renault, altri parlando di un prossimo impegno nel WEC, ma quel che sappiamo è che correrà la 500 Miglia di Indianapolis con McLaren – possiamo vederlo impegnato con l’Oreca 07 LMP2 assieme al brasiliano, affiancati da due ottimi nomi del panorama sim-racing: Pahkala ha corso le prime due stagioni della Formula 1 Esports Series, ma ora è nelle file del Team Redline; Jarl Teien è da diversi anni attivo e ha recentemente corso nella The Race All-Star Esports Series.

Al via anche Habsburg e la Chadwick

Poche ore fa è stato annunciato anche un altro equipaggio: Ferdinand Habsburg e Jamie Chadwick saranno al via con Mahle Racing Team, affiancati anche loro da due volti noti come Jimmy Broadbent (noto influencer e scelto da BMW in questo periodo di quarantena nelle gare virtuali) e Kevin Rotting.