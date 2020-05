GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series: fase cruciale questo weekend a Barcellona

Questo weekend ritorna la SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale del GT World Challenge Europe organizzato in collaborazione con Kunos Simulazioni e AK Informatica su Assetto Corsa Competizione. Il 31 maggio ci sarà il quarto e penultimo round stagionale prima della Grand Final.

La situazione in classifica: Barnicoat al comando

Facciamo un piccolo riassunto: Ben Barnicoat a conquistato l’ultima vittoria al Nürburgring con la McLaren, battendo in volata la Porsche di Louis Delétraz. Entrambi sono già qualificati per la finalissima che si terrà alla fine di tutto, in una data e in una pista ancora da decidere, ma battaglieranno sicuramente per il primo posto nonostante due gare al termine. Dietro di loro c’è Lorenzo Marcucci, incredibile vincitore a Spa-Francorchamps e 7° nell’ultima corsa disputata. L’alfiere di Audi è seguito molto da vicino da Luigi di Lorenzo (Aston Martin) e da Jordan Pepper, che aveva vinto il round d’apertura a Silverstone con la propria Bentley. Ivan Pareras (Audi) è 6° in classifica, leggermente davanti a David Parel (Ferrari), al nostro Raffaele Marciello (Mercedes-AMG) e al trio Bentley composto da Andy Soucek, Romain Monti e Seb Morris. Da sottolineare che Luca Ghiotto è a quota 10 con la sua Aston Martin, a pari punti proprio con Morris.

Gli orari di domenica

Barcellona diventa quindi una gara cruciale per il destino di molti piloti: per coloro che sono ancora a secco e tenteranno un exploit clamoroso per recuperare posizioni in campionato e anche per chi è stato sfortunato. Alle 14.00 scatterà la corsa spagnola, disponibile gratuitamente su tutti i canali ufficiali del campionato.