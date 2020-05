WEC | 24 Ore di Le Mans virtuale: ecco l’armata di Penske, al via anche Gasly con Veloce

Stanno comparendo nomi altisonanti per la 24 Ore di Le Mans virtuale del FIA World Endurance Championship, che sta diventato l’evento sim-racing più importante di questo 2020. Il Team Penske ha svelato la propria line-up, mentre ci sono anche driver importanti come Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne e Jenson Button.

Tutti i piloti annunciati tra ieri e oggi

Dopo avervi dato un primo aggiornamento solamente ieri, continuano le presentazioni delle varie line-up per la gara endurance. Partiamo dagli uomini di Roger Penske: nessun sim-driver ma quattro alfieri di tutto rispetto: Ricky Taylor, Dane Cameron, Simon Pagenaud e Juan Pablo Montoya. Veloce Esports – altra grande compagine del panorama competitivo virtuale – è al via con quattro equipaggi: Pierre Gasly/Jean Eric Vergne/Jarno Opmeer/Isaac Gillissen, Norman Nato/Stoffel Vandoorne/Eamonn Murphy/Tomek Poradzisz e Sacha Fenestraz/Ryan Tveter/James Baldwin/Tom Lartilleux. Andiamo a vedere anche gli altri: R8G Esports Team con Daniel Juncadella/Mathias Beche/Risto Kappet(ERrhan Jajovski, Jota Team Redline con Will Stevens/Gabriel Aubry/Dominik Farber/Aleksi Uusi-Jaakola e Antonio Felix da Costa/Felix Rosenqvist/Rudy van Buren/Kevin Siggy, Rebellion Williams Esport con Louis Deletraz/Raffaele Marciello, Nikodem Wisniekwski/Kuba Brzezinski e Gustavo Menezes/Bruno Senna/Petar Brljak/Dawid Mroczek.

Jenson Button si mette in gioco

Mancano ancora diversi equipaggi, ma vi elenchiamo i restanti tre annunciati sempre oggi: Jenson Button avrà il proprio Team Rocket Zansho al via e correrà con Alex Buncombe, Jan von der Heyde e Matt Richards; Multimatic Zansho avrà Andy Priaulx/Sebastian Priaulx/Mike Epps/Olivier Fortin; infine, IDEC Sport Racing con Paul-Loup Chatin/Richard Bradley/Franco Colapinto/Josh Purwien.