Porsche 996 GT3 RSR, una versione modificata in azione a Monza [VIDEO]

Da sempre la Porsche è sinonimo di corse automobilistiche sportive, grazie ovviamente ai propri bolidi che hanno fatto la storia di queste competizioni. Curiosa però è questa 996 GT3 RSR, apparentemente una versione “normale” ma che nasconde diverse curiosità.

Le differenze tra la Porsche 996 GT3 RSR e la 996 GT3 RS

L’autore del video 19Bozzy92 ha filmato questa Porsche in diversi eventi storici dello scorso anno e, sebbene a prima vista può sembrare una normale 996 GT3 RSR con un posteriore completamente diverso, è sempre stata iscritta come una “Porsche 996 GT3 RS 2003”. Quali sono le differenze tra le due? La 996 GT3 RS è stata utilizzata nella classe FIA GT2, presentata nel 2001 come una versione aggiornata della 996 GT3 R, ed è dotata di un motore Boxer a 6 cilindri da 3,6 litri in grado di erogare una potenza di 435 CV a 8.2000 giri/min, collegato a un cambio a 6 marce. Nel 2004 venne sostituita appunto con la versione RSR, alimentato sempre dallo stesso propulsore ma con una potenza maggiore di 450 CV e un cambio sequenziale a 6 marce. Dall’esterno possono essere invece distinte per via due paraurti anteriori, dei fari, degli specchietti laterali e dei parafanghi. Inoltre, molte 996 GT3 RS sono state aggiornate con le specifiche della nuova versione, così come poi avvenne per la RSR quando arrivò la 997 RSR nel 2006.

Una Porsche 996 GT3 RSR modificata?

Sempre l’autore dei filmati ha quindi effettuato alcune ricerche per capire che verità si celasse dietro a questa Porsche 996 GT3 RSR, trovando alcune foto della Mamerow Racing alla 24 Ore del Nürburgring del 2005 come una 996 GT3 RSR e poi di nuovo nella stessa gara del 2007 ma schierata come una 996 GT nella classe SP7, riservata alle cilindrate tra le 3.500 e le 3.999cc. Ciò potrebbe spiegare perché nel posteriore è molto più larga rispetto al normale e, addirittura, potrebbe aver montato un motore da 4,0 litri. Verità o meno, godetevi tutto il suo sound a Monza, Le Castellet e al Nürburgring.

Copyright video: 19Bozzy92