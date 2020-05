Gymkhana 11, Travis Pastrana per la prima volta protagonista nella spettacolare serie di Ken Block [VIDEO]

La popolare serie di video ad alto tasso adrenalinico di Ken Block è pronta ad accogliere quest’anno un’altra autorità in fatto di sport motoristici estremi, ovvero Travis Pastrana.

Prima volta da protagonista per Pastrana nella serie Gymkhana

Non si tratterà semplicemente di una ospitata nel capitolo undici di Gymkhana, la collana di video realizzata da Block in cui lo statunitense si lancia in esibizioni spericolate tra drifting e sgommate, ma di un vero e proprio cambio della guardia con Pastrana assoluto protagonista dopo qualche precedente comparsata (come avvenne nel quinto episodio, visibile in testa all’articolo, e che ad oggi ha realizzato più di 100 milioni di visualizzazioni). Si tratta della prima volta in cui il padrone di casa cede il palco ad un altro pilota, sebbene Block dovrebbe tornare al suo ruolo nei futuri video.

La sfida di Ken Block ed il ruolo di Subaru

L’iniziativa nasce da un’altra clip virale dello scorso 7 maggio, in cui il rallista e stuntman invita il collega pluricampione nel motocross, supercross e freestyle a prendersi la scena in uno dei Gymkhana a bordo di un Can-Am. L’originale proposta scaturisce dal video Gymkhana Grid: Stay at Home Edition (visibile in fondo), dove Block nell’hangar di famiglia esegue una serie di donuts con il mezzo fuoristrada, sfidando alla fine Pastrana e affidandogli carta bianca («Ti darò tutta la mia crew, ti affiderò completamente il mio editing… tutto», ha sentenziato). In un successivo video caricato sul profilo Youtube di Hoonigan, la compagnia di cui Block è comproprietario, la sfida viene rilanciata con la possibilità di vedere protagonista come vettura non una Ford, legata all’immagine di Block, ma una Subaru, al fianco di Pastrana con il team USA ufficiale nel campionato rallycross TitansRX, pronta a rendere disponibile un auto per l’occasione e già al lavoro dietro le quinte da tempo (assieme a Vermont SportsCar, come rivela DirtFish) per far andare in porto il progetto.

“Sarà diversa da qualsiasi Gymkhana che abbiate mai visto prima”

Spiega il motorsport manager di Subaru negli USA William Stokes: «Per anni, i fan hanno chiesto a Gymkhana di tornare con le Subaru, lì dove è iniziata. Con Travis a bordo e pronto a dare il suo contributo alla serie, Subaru è pronta anch’essa alla sfida e trasformare così le sue idee in realtà. Siamo entusiasti di riportare Subaru in Gymkhana e non vediamo l’ora di vedere cosa farà Travis». Quest’ultimo ha lasciato intendere che non sarà soltanto l’occasione per dare visibilità al marchio giapponese, ma di lasciare soprattutto i fan a bocca aperta: «Quello che Ken ha fatto con Gymkhana nel corso degli anni è stato davvero sorprendente, ma penso che abbia fatto un grosso errore dandomi la possibilità di girare un episodio per conto mio!», scherza Pastrana. «Ho alcune idee che penso possano sconvolgere la serie di Ken e Subaru è della partita per fornire un’auto per realizzare ciò. Una cosa è certa, sarà diversa da qualsiasi Gymkhana che abbiate mai visto prima».

Crediti Immagine di Copertina: Nitro Circus