GTWC Europe | Aggiunte nuove sessioni di test, si ritorna in pista il 10-11 luglio a Spa

Il GT World Challenge Europe sta preparando il proprio ritorno in pista e SRO Motorsports Group – che gestisce appunto il campionato – ha comunicato ha programmato diversi giorni di test, tra cui una seconda sessione antecedente alla 24 Ore di Spa.

Tutte le date dei test del GT World Challenge Europe

I primi test che verranno affrontati saranno i cosiddetti “Back to Track” di Spa-Francorchamps, che andranno in scena il 10-11 luglio. Queste due giornate saranno effettivamente la prima presa di contatto con la pista dopo le prove collettive che abbiamo visto a Le Castellet a metà marzo. A questi test si aggiungeranno anche quelli di Imola e del Nürburgring, rispettivamente venerdì 24 luglio e giovedì 3 settembre, tutti precedenti alle gare valide per il campionato. Per la pista italiana, che ricordiamo essere la prima tappa stagionale, ci saranno solamente 90 minuti, mentre per quella tedesca ben quattro sessioni da 50 minuti. Le squadre della Sprint Cup effettueranno alcune prove anche nei giorni precedenti di Misano, Magny-Cours e Barcellona, inclusa una sessione notturna proprio in Francia il 10 settembre.

I test di Spa non sono più obbligatori

Parliamo ora dei tradizionali due giorni di test per la 24 Ore di Spa, in programma dal 29 al 30 settembre: molte squadre sono purtroppo impegnate nella 8 Ore di Indianapolis dell’Intercontinental GT Challenge del 4 ottobre e ci sono difficoltà logistiche per presenziare ad entrambe. Così, SRO ha deciso che non sarà obbligatorio esserci avendo appunto aggiunto la “Back to Track”. Chi dovrà completare il proprio chilometraggio potrà farlo nelle prove del 20 ottobre.

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography