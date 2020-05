WEC | Verstappen e Norris assieme alla 24 Ore di Le Mans virtuale

Sono già state annunciate le prime line-up di piloti nei giorni scorsi, ma arriva oggi il colpaccio: Max Verstappen e Lando Norris correranno la prima 24 Ore di Le Mans virtuale del 13-14 giugno. I due piloti di Formula 1 saranno affiancati dai sim-driver Greger Huttu e Atze Kerkhof.

Tutte le line-up per la 24 Ore di Le Mans

Il Team Redline è una delle compagini più importanti e più vincenti nel panorama del sim-racing e non scherza affatto per la gara-evento del FIA World Endurance Championship: infatti, Verstappen e Norris – che si dilettano da sempre su rFactor 2, la piattaforma che verrà usata – saranno al via, affiancati però da due grossi nomi della simulazione: Huttu è una vera e propria leggenda grazie ai suoi cinque titoli nell’iRacing World Championship Grand Prix Series, mentre Kerkhof è un altro esperto. Ci sono comunque da sottolineare le altre formazioni, come le quattro Porsche ufficiali: Patrick Pilet-Simona de Silvestro-Martin Kronke-David Williams, Nick Tandy-Ayhancan Guven-Joshua Rogers-Tommy Østgaard, Jaxon Evans-MattCampbell-Back Bakkum-Jeremy Bouteloup e André Lotterer-Neel Jani-Mitchell DeJong-Martii Pietila. ByKolles è stata invece una delle prime squadre ufficiali ad aver svelato i propri piloti: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jesper Pedersen e Jernej Simončič.

Grossi nomi coinvolti

Diamo un’occhiata anche agli altri equipaggi: lo “Strong Together” è la squadra ufficiale della Principessa Charlene di Monaco per la sua fondazione, iscritta con una Ferrari affidata a Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci e Tony Mella. United Autosports si affida ai soli piloti: Filipe Albuquerque, Alex Brundle, Job van Uitert e Tom Gamble. Proseguiamo con Signatech Alpine Elf: Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues e Nicolas Longuet; Team WRT con Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Fabrice Cornelis e Arne Schoonvliet; infine, la doppia entry di Panis Racing Triple A: Olivier Panis-Aurélien Panis-Adam Pinczes-Nuno Pinto e Tristan Vautier-Nicolas Jamin-Hany Alsabti-Thibault Cazaubon.