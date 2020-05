Alfa Romeo 155 V6 TI, quando l’Italia vinceva e dominava nell’ITC [VIDEO]

Alfa Romeo è sinonimo di corse: non siamo noi a dirlo ma i tanti successi che ha colto negli anni passati – e, sebbene ora, non sia più attiva se non in Formula 1. L’Alfa Romeo 155 V6 TI è sicuramente il simbolo dell’Italia che vince all’estero, una macchina amata da tutti gli appassionati.

La storia del motore V6 di Alfa Romeo

La 155 DTM è molto famosa, soprattutto per il suo motore denominato “Busso” che venne utilizzato dal 1993 fino al 1996. Si tratta di un V6 a 60°, derivato comunque dalla stradale, che è in grado di erogare fino a 470 CV a circa 11.600 giri al minuto. Per la stagione 1996, al fine di conquistare il campionato costruttori dell’International Touring Car Championship (così come venne chiamato il DTM ai tempi), venne montato un V6 PRV (un’unità sviluppata da Peugeot, Renault e Volvo) a 90° che venne usato per la Lancia Thema V6. L’omologazione poteva avere luogo perché Alfa Romeo era unita alla Lancia in quegli anni, ma FIAT comunque si oppose allo sviluppo e all’uso di questo motore per ragione di marketing. Alla fine, la fase di costruzione venne tenuta segreta e, anzi, per depistare la stampa vennero sviluppati ben due motori. Ritornando al propulsore, chiamato 690RC, era più leggero e più potente, con una potenza massima di 490 CV per 11.800 giri/min. L’Alfa Romeo 155 V6 TI conquistò diversi successi in quella stagione, ma venne battuta dalla Opel per soli nove punti. Ricordiamo che il motore venne introdotto solo a metà stagione, proprio quando racimolò otto delle dieci vittorie totali.

Tutta la potenza del motore Alfa Romeo a Modena

Nel video, realizzato da 19Bozzy92, possiamo vedere in azione l’ex Alfa Romeo 155 V6 TI di Nicola Larini con i colori Martini di Alfa Corse, filmata durante l’ultimo Drive Experience di Davide Cironi dello scorso anno sul tracciato di Modena.

Copyright video: 19Bozzy92