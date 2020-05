Peugeot 308 TCR, ritorno in pista a Cervesina con Arduini e Bodega

Scende finalmente in pista la nuova Peugeot 308 TCR, la vettura pronta a conquistare diversi successi nel Trofeo SuperCup. La vettura francese, affidata a Massimo Arduini e a Giuseppe Bodega, si è presentata all’Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina lo scorso weekend.

Le dichiarazioni di Massimo Arduini

«È stata una ‘off season’ più lunga del previsto e molto dura, ma grazie all’impegno di tutti i nostri partner siamo finalmente di nuovo in pista. Voglio ringraziare per questo Pirelli e HRX che sono sempre stati al nostro fianco. Abbiamo inoltre voluto in questo modo dare un primo segno di ripresa e di ritorno alla normalità», ha commentato Arduini. «La giornata di oggi è stata utile per riprendere confidenza con gli oltre 340 cv della nostra Peugeot 308 TCR e con gli pneumatici sviluppati da Pirelli. Sia io sia Giuseppe Bodega, il mio compagno di avventura in questa nuova sfida, eravamo lontani da un’auto da corsa dalla fine dello scorso anno. Le prime sensazioni sono buone e il cronometro ci ha dato riscontri molto positivi. Sicuramente torneremo di nuovo in pista prima del via del campionato, per perfezionare al meglio tutti i dettagli. Dopo le gare test dello scorso anno, vogliamo vivere una stagione da protagonisti».

Prove in pista nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus

Il test sulla pista lombarda è stato molto utile anche per provare sul campo l’efficacia e l’effetto delle nuove disposizioni di sicurezza introdotte dagli ultimi decreti. Tra distanziamento, sanificazione e nuove procedure, le mascherine di protezione fornite da HRX sono state messe a dura prova, rendendo in ogni caso confortevole e sicura la nuova vita dei membri del team. In attesa dell’ufficializzazione dei nuovi calendari, la stagione 2020 della Peugeot 308 TCR affidata al duo Arduini-Bodega scatterà con ogni probabilità nel mese di luglio.