Formula E | Lotterer e Jani a punti nella Race at Home Challenge con Porsche

Doppio arrivo nella zona punti per il TAG Heuer Porsche Formula E Team nel quinto appuntamento della Race at Home della Formula E. Nella gara di Berlino che si è disputata nello scorso weekend, André Lotterer e Neel Jani hanno colto rispettivamente il 7° e il 10° posto.

Il resoconto della gara di Porsche

Scorsa settimana, i piloti di Porsche avevano affrontato una gara molto difficile, a causa di un parapiglia iniziale che li aveva spediti incolpevolmente nel fondo del gruppo. Stavolta è andata molto bene: Lotterer e Jani si erano assicurati l’8° e il 9° posto in qualifica, col francese bravo a evitare gli incidenti e ha mantenuto la posizione sul traguardo; Jani è rimasto nel centro gruppo e ha concluso 11°. I due sono stati poi promossi di una posizione per la squalifica di Daniel Abt. «I primi giri sono stati piuttosto caotici ma sono uscito abbastanza bene» ha detto Lotterer. «Mentre la corsa procedeva, ho battagliato con Max [Günther, ndr] ma mi sono poi concentrato sulla gara. Sono riuscito a difendere l’8° posto fino al traguardo. Nel complesso è stata una buona prestazione». «Ho iniziato la gara dal 9° posto e ho segnato un punto» ha dichiarato Jani. «Dopo lo start, le cose si sono fatte complicate e mi sono bloccato dietro Oliver [Turvey, ndr] quando si è schiantato davanti a me. Questo mi ha arretrato, ma sono stato in grado di risalire».

A punti anche nella Challenge Grid

Nella Challenge Grid riservata ai sim-driver e agli “influencer”, Marius Golombeck è stato molto veloce nella sua seconda apparizione stagionale. Il tedesco è stato il miglior pilota di Porsche, piazzandosi in quinta posizione nella classifica finale.

