Formula E | BMW ancora in lizza per il titolo della Race at Home Challenge con Guenther

BMW i Andretti Motorsport centra ancora la zona punti nel quinto appuntamento della Race at Home Challenge della Formula E. Maximilian Günther coglie un 6° posto nella gara di casa a Berlino e rimane ancora in lizza per il titolo del campionato. Solamente 15° Alexander Sims.

Il resoconto della gara dei piloti BMW

Günther, alla partenza, si trovava al 4° posto quando una dura battaglia lo ha portato a collidere con Pascal Wehrlein, venendo spinto contro il muro e andando in testacoda. È sceso all’8° posto prima di risalire di una posizione e tagliare il traguardo, guadagnandone poi un’altra per la squalifica di Daniel Abt. Ora ha 71 punti nella classifica piloti, undici dietro il leader Wehrlein. «Dopo le qualifiche e la partenza qui, ero effettivamente in una buona posizione per raggiungere il podio, ma a mio avviso è stata un’azione eccessivamente dura e mi è costata la gara» ha detto. «La mia auto quasi si è capovolta dopo la collisione con Pascal Wehrlein ed è stata gravemente danneggiata. Finire settimo e portare a casa qualche punto per il campionato è stato il meglio che potessi fare in quella situazione. Ho dovuto limitare i danni».

Sims è salito dalla 22esima posizione in griglia per completare la gara in 15a posizione. «Stavolta è stato bello guidare a Berlino. Mi sono sentito più a casa qui che su altri circuiti e mi sono divertito molto. Sfortunatamente, la mia velocità non è ancora buona, ma questa volta la mia guida è stata più costante e sono migliorato in alcuni punti» ha dichiarato il britannico. «Proprio come a Hong Kong di recente, ho avuto di nuovo difficoltà con alcune impostazioni del mio simulatore. Questa è un’altra conseguenza della mia mancanza di esperienza, ma penso che avrò tutto sotto controllo per la prossima gara».

Siggy vince nella Challenge Grid

Nella gara Challenge Grid, Kevin Siggy ha celebrato una vittoria dominante dalla pole position e ha esteso il suo vantaggio nella classifica piloti. Ora ha un totale di 102 punti. Il secondo pilota della BMW i Andretti Motorsport questa volta è stato il noto pilota di simulazione Cem Bolukbasi. Si è assicurato il 15 ° posto.