BMW M4 DTM Champion Edition, tutta la grinta della coupé sportiva con i componenti M Performance [VIDEO]

Le sportive di BMW sono da sempre ammirate e attirano moltissimi appassionati: è il caso dell’amatissima BMW M4 DTM Champion Edition, l’edizione speciale che uscì nel 2016 in soli 200 esemplari per festeggiare il successo di quell’anno nel DTM.

Le caratteristiche della gamma M Performance sulla BMW M4

Il modello è dotato di gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 con dimensioni 265/35 R19 (anteriore) e 285/30 R20 (posteriore) con cerchi in lega 666 M in Orbit grigio opaco. L’impianto frenante è composto da freni carboceramici, mentre le sospensioni coilover sono regolabili meccanicamente, consentendo una maggior maneggevolezza dell’auto in base alle esigenze del conducente. All’interno troviamo i sedili sportivi avvolgenti, dotati di cinture di sicurezza a sei punti e roll-bar al posto dei sedili posteriori, oltre l’Alcantara presente su sedili, plancia, volante e nei rivestimenti dell’intero abitacolo. La potenza del 3.0 TwinPower Turbo sei cilindri in linea è stata aumentata fino a 500 CV, eguagliando quella della M4 GTS, con 600 Nm di coppia massima, da 0-100 km/h in 3,8 secondi con una velocità massima limitata a 305 km/h. La M4 DTM Champion Edition è dotata della tecnologia di iniezione ad acqua della GTS, che riduce il consumo di carburante.

Passano gli anni, ma non la passione

È interessante vedere comunque la BMW M4 F82 in azione nelle strade di tutti i giorni, al fianco di altre grandi sportive e supercar come Mercedes, Lamborghini, Audi, McLaren e Porsche come nel caso di questo video, girato a inizio anno in Belgio e nei Paesi Bassi. Nonostante siano passati gli anni, è sempre un piacere per i propri occhi e per le proprie orecchie.

Copyright video: ExoticCarspotters