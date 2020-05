WEC | Svelata l’entry list ufficiale dei team per la 24 Ore di Le Mans virtuale

Confermate le 50 auto che parteciperanno alla 24 Ore di Le Mans Virtual, la gara online organizzata da ACO e dal FIA World Endurance Championship assieme a Motorsport Games. Spuntano nomi grossi nelle prime linee, così come per le squadre “parcheggiate” nell’area delle riserve.

Tanti team iscritti alla 24 Ore di Le Mans virtuale

La gara è stata programmata per il 13-14 giugno, esattamente la data originale della vera 24 Ore di Le Mans spostata a settembre. In pista ci saranno per 30 LMP2 e 20 GTE, per un totale di 50 auto con grossi nomi al via: costruttori ufficiali come Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche e Toyota; forti team come Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports; le migliori compagini sim-racing come Redline, Veloce Esports, Williams Esports e Zansho. Tra l’altro, nella lista delle riserve compaiono G-Drive, Risi Competizione, Ginetta e Kessel Racing che fanno presagire che vedremo piloti importanti sulla linea di partenza. Ricordiamo che non sono stati ancora svelati i nomi dei piloti, che arriveranno solamente prossima settimana. «Aspettatevi alcune sorprese e alcune line-up superstar» recita il comunicato fatto girare un’ora fa.

Leclerc al via con una Ferrari?

Potrebbero esserci dei piloti di Formula 1? Quasi sicuramente! Nella lista delle vetture GT compare la Strong Together, una squadra con bandiera monegasca al via con una Ferrari 488 GTE #54… Un indizio che riporterebbe a Charles Leclerc, che si è divertito qualche settimana fa nell’appuntamento di Silverstone della SRO E-Sport GT Series su Assetto Corsa Competizione. Lando Norris (in Formula 1 con McLaren) è un altro papabile, così come potrebbe esserlo Max Verstappen che è ben saldo sulla piattaforma di rFactor 2. Ovviamente aspettiamoci gli ufficiali dei costruttori in gara e non solo.

FIA World Endurance Championship – 24 Hours of Le Mans Virtual: entry-list