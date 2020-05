TCR Europe | Ufficializzato il calendario 2020, si parte ad agosto a Le Castellet

Dopo aver già revisionato due volte il calendario, il TCR Europe ha finalmente ufficializzato tutti gli appuntamenti per la stagione 2020. Si partirà da Le Castellet (Francia) nel weekend del 21-23 agosto, per terminare a novembre a Jarama, in Spagna.

Tutte le date della stagione 2020

Inizialmente programmata per maggio, la tappa transalpina è stata quindi spostata e ha trovato una collocazione proprio all’inizio del calendario, più esattamente nel fine settimana del 21-23 agosto. Si tratta di una data molto lontana, ma ciò non esclude la possibilità di correre a porte chiuse come stanno pensando tante altre categorie. Confermati invece gli appuntamenti di Zolder (11-13 settembre), Monza (25-27 dello stesso mese) e Barcellona (9-11 ottobre), già fissate da tempo, così come Spa-Francorchamps il 22-24 novembre come supporto della 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe. Alla fine è stata confermata Jarama, che ha avuto il via libera dalla Federazione spagnola, e ospiterà l’europeo come ultimo appuntamento stagionale dal 6 all’8 novembre.

Le parole di Paulo Ferreira

Paulo Ferreira, promoter della serie, ha spiegato: «Abbiamo avuto l’opportunità di recuperare l’evento al Paul Ricard in agosto e ci siamo buttati, anche perché significata un inizio e una fine anticipati della stagione. Penso che abbiamo fatto del nostro meglio, considerando i ritardi e le restrizioni imposte dalla situazione. Desideriamo ringraziare tutti i nostri team per la loro pazienza, oltre ai circuiti e ai promoter delle altre serie per la loro collaborazione».

Calendario ufficiale del TCR Europe 2020

21/23 August – Le Castellet

11/13 September – Zolder

25/27 September – Monza

9/11 October – Barcelona

22/24 October – Spa-Francorchamps

6/8 November – Jarama

Copyright foto: TCR Europe