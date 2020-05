TCR DSG Europe | Confermati cinque appuntamenti nel 2020, al fianco anche dell’italiano

La stagione inaugurale del TCR DSG Europe ha finalmente un proprio calendario: saranno cinque gli appuntamenti per il 2020, quattro dei quali saranno in concomitanza con il TCR DSG Italy Endurance. Si comincia ad agosto da Misano, per terminare a novembre a Barcellona.

Cinque round per il TCR DSG Europe

Dopo essere nata a seguito del gran successo avuto dal campionato italiano, il TCR DSG Europe era pronto a vivere l’anno inaugurale con ben sette appuntamenti. Purtroppo, a causa della pandemia di Coronavirus, l’europeo non è riuscito a confermare i propri piani ma, collaborando con ACI Sport, è riuscito a trovare ben quattro appuntamenti da far combaciare proprio con l’italiano. Ricordiamo che la serie è organizzata da WSC Group Ltd. e vede al via solamente le auto dotate del cambio di serie (il DSG appunto, Direct Shift Gearbox), quindi sostanzialmente quelle del Gruppo Volkswagen: l’Audi RS 3 LMS, la Cupra DSG e la Volkswagen Golf GTI. «Desideriamo ringraziare ACI Sport per la collaborazione nella stesura di questo nuovo calendario e per aver programmato l’evento di Misano a inizio di agosto, che ci consentirà di partire prima del previsto» ha detto Paulo Ferreira, promoter della serie.

Il calendario completo del TCR DSG Europe 2020

Andiamo quindi a vedere il calendario: lo start è fissato a Misano per l’8-9 agosto assieme all’italiano, mentre il 5-6 settembre ci sarà l’appuntamento esclusivo per i partecipanti dell’europeo a Brno. Il 3-4 ottobre si ritornerà al fianco del TCR DSG Italy Endurance al Mugello, proseguendo poi nello stesso mese a Monza dal 17 al 18. Infine, ci si sposterà a Barcellona per il finale di stagione fissato nel weekend del 14-15 novembre.

8/9 agosto – Misano*

5/6 settembre – Brno

3/4 ottobre – Mugello*

17/18 ottobre – Monza*

14/15 novembre – Barcellona*

*con il TCR DSG Italy Endurance

