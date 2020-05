TCR Italy | Iscrizioni agevolate, dimezzate le tasse per partecipare alla stagione 2020

Dopo aver annunciato la ripartenza estiva con il nuovo calendario, ACI Sport ha deciso di agevolare l’iscrizione dei team e dei piloti del TCR Italy dimezzando le tasse di iscrizione al campionato. Un bel gesto per aiutare chi è stato colpito pesantemente dalla crisi economica.

Quota ridotta per il TCR Italy

L’emergenza Coronavirus ha creato un grosso disagio economico in tutti i settori, con quasi tre mesi di stop e il mondo del motorsport è stato particolarmente colpito. ACI Sport ne è ben consapevole e per andare incontro a team e piloti lancia un importante sconto legato alla partecipazione al campionato tricolore turismo: le tasse di iscrizione al TCR Italy, infatti, sono state dimezzate per chi si iscriverà entro il 30 luglio di quest’anno. La quota ridotta per la partecipazione alle sei gare del campionato è di € 1.750,00, con un risparmio del 50% rispetto alla quota di € 3.500,00 da versare successivamente a tale data. Il risparmio diventa ancora maggiore se si considera la quota di iscrizione per singola gara. L’iniziativa promozionale di ACI Sport consente infatti la partecipazione al TCR Italy con una quota di iscrizione media circa € 291,00 a gara, e quindi con un risparmio di oltre 400,00 euro sulla formula che prevede il pagamento dell’iscrizione ad ogni singola gara.

Promozione valida fino al 30 luglio

Calcolatrice alla mano, anche per team e piloti che stiano pensando di partecipare soltanto a tre o quattro gare del TCR Italy, la formula dell’iscrizione all’intero campionato rimane comunque preferibile e vantaggiosa, considerando la promozione. La partecipazione a tre sole gare, infatti, costerebbe (€ 700,00 x 3) € 2.100,00 euro, ovvero € 350,00 in più rispetto alla quota promozionale di ACI Sport per l’intera stagione. La promozione è valida per le iscrizioni al TCR Italy entro il 30 luglio.