Porsche Carrera Cup Italia | De Salvo vince i primi due appuntamenti della serie Esports

È scattata ancora due settimane fa la Porsche Esports Carrera Cup Italia, il campionato virtuale che vede al via sia i protagonisti del monomarca tricolore, sia i più forti sim-driver italiani. Nei primi due round di Monza e Imola, le vittorie sono andate nelle mani di Giovanni De Salvo.

Il resoconto della gara di Monza

Il sim racer trevigiano, vicecampione 2019 della Porsche Esports Carrera Cup Italia e ora nel Prologo 2020 sulla vettura in livrea team Bonaldi Motorsport, aveva vinto a Monza dalla pole position, precedendo sul traguardo altri due esperti protagonisti delle gare al simulatore: Danilo Santoro, campione in carica del monomarca virtuale nato dalla sinergia tra Porsche Italia e Ak Informatica, e Giorgio Simonini (Ghinzani Arco Motorsport). Grazie al successo di Monza, De Salvo era diventato il leader della classifica sim-racer, ruolo che in quella Piloti era andato a Matteo Cairoli (Dinamic Motorsport). Il già pilota Junior di Porsche si è inserito nei duelli di vertice tra i migliori sim racer e aveva concluso quarto ai piedi del podio assoluto. Cairoli ha preceduto nell’ordine Luca Tozzato (Fulgenzi – Tsunami RT), Corrado Ciriello (GDL Racing) e Luca Losio (Team Malucelli).

Il resoconto della gara di Imola

De Salvo ha dominato anche a Imola, sempre partendo dalla pole position, bruciando allo start tutti i propri rivali. Santoro, per confermarsi sul secondo gradino del podio, ha duellato a lungo con Simonini e Ciriello, quest’ultimo rallentato da una penalty comminatagli per aver infranto i limiti della pista proprio mentre era all’inseguimento del leader De Salvo. Rimonta e riscatto dopo la sfortunata prova di Monza hanno caratterizzato la gara di Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport). Grazie al 5° posto assoluto, il campione in carica della Carrera Cup Italia ha vinto tra i piloti ed è balzato al 2° posto della graduatoria, affiancando Cairoli che si è ritirato nei primi concitati giri della corsa.

Stasera il terzo round del campionato

Il prossimo appuntamento del Prologo prevede una gara speciale sul leggendario Nürburgring Nordschleife e sarà trasmesso su Sky Sport Arena stasera (venerdì 22 maggio) alle 19.00 con Guido Schittone e Matteo Bobbi in cabina di commento.