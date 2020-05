Mazda RX-Vision GT3 Concept, la nuova auto per Gran Turismo Sport su PlayStation 4 [VIDEO]

Era stata annunciata ancora lo scorso marzo, pronta a partecipare al FIA World Tour 2020: ora la Mazda RX-Vision GT3 Concept è diventata realtà, perlomeno virtualmente sul videogioco Gran Turismo Sport per PlayStation 4. Ecco tutti i dettagli sul nuovo bolide giapponese.

I dettaglio sulla nuova auto di Mazda

La vettura è stata sviluppata assieme a Polyphony Digital Inc. ed è basata sul prototipo RX-Vision a motore rotativo, annunciato al Tokyo Motor Show del 2015. Con la popolarità sempre più crescente del sim-racing, Mazda si è lanciata quindi nelle sfide virtuali puntando a ottenere più fan possibili. Inoltre, con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo e lo stop forzato dei campionati, per vivere le corse è rimasto solo l’opzione del reparto simulativo; Mazda ha quindi lavorato sodo per poter regalare una gioia ai videogiocatori, che potranno scaricare la RX-Vision GT3 Concept già a partire da oggi. Come detto, l’auto sarà disponibile per il World Tour di Gran Turismo, supportato ufficialmente dalla FIA anche quest’anno.

Una potenza di 570 cavalli

In un breve filmato di lancio, possiamo notare l’aerodinamica estrema della Mazda RX-Vision GT3 Concept: linee taglienti, molto bassa al contrario della sua larghezza e un grande presa d’aria sul cofano. Il motore risulta essere un rotativo in grado di rilasciare ben 570 CV, ma non ci sono altri dettagli sulla velocità di punta e sull’accelerazione.

I dettagli tecnici

Lunghezza/Larghezza/Altezza: 4.590 mm/2.075 mm/1.120 mm

Passo: 2.700 mm

Larghezza battistrada A/P: 1.720 mm/1.760 mm

Peso: 1.250 kg

Distribuzione del peso anteriore/posteriore: 48:52

Potenza massima: 570 CV