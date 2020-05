BMW Motorsport e l’importanza dell’allenamento mentale con Formula Medicine

La forza mentale gioca un ruolo importante nel panorama delle competizioni automobilistiche: lo sa bene BMW Motorsport, che si è voluta affidare a Formula Medicine. La struttura del Dottor Riccardo Ceccarelli allena i piloti ufficiali BMW e i suoi junior.

BMW Motorsport si affida a Formula Medicine

Fino all’attuale crisi a causa del COVID-19, il dott. Riccardo Ceccarelli e il suo team sono stati il punto di riferimento più popolare per alcuni dei migliori piloti da corsa del mondo, così come per molti giovani atleti quando volevano lavorare sul proprio fisico e sulla propria forza psicologica – e lo sarà ancora una volta terminata la crisi, perché, che si tratti di esami medici, allenamento fitness o allenamento mentale, Formula Medicine offre un programma olistico. L’obiettivo principale è l’allenamento mentale. «È totalmente diverso da ciò che era disponibile in precedenza», afferma Ceccarelli, spiegando: «La nostra filosofia afferma che l’allenamento mentale è lì solo per ottimizzare le prestazioni del cervello. Molte persone si rivolgono a un mental trainer solo quando hanno un problema che vogliono risolvere. Il nostro allenamento mentale è rivolto ai migliori atleti sani e ai migliori piloti da corsa, che non hanno problemi e vogliono solo ottimizzare ulteriormente le prestazioni del loro cervello. È un approccio totalmente diverso».

Come punto di partenza per questo nuovo approccio, Ceccarelli, che ha sognato di diventare un pilota professionista in gioventù e ha iniziato a lavorare come medico in Formula 1 nel 1989, ha seguito i processi tipici del motorsport. «In oltre 30 anni di gare, ho imparato dagli ingegneri che i dati oggettivi e la loro analisi sono ciò che è più importante», afferma Ceccarelli. «L’abbiamo trasferito al nostro allenamento mentale. Abbiamo sviluppato il nostro hardware e software che possiamo usare per misurare obiettivamente le prestazioni del cervello. Durante l’analisi, un pilota può identificare i propri punti di forza e di debolezza direttamente dai dati, come guardarsi allo specchio».

Tre livelli di allenamento mentale

Tuttavia, l’analisi equilibrata dello status quo è solo il primo livello. Segue l’autocoscienza dell’atleta, che è anche incredibilmente importante. «Molti dei migliori piloti al mondo sono caratterizzati da un alto livello di autocoscienza», ha affermato Ceccarelli. «I migliori piloti da corsa sono in grado di valutare veramente se stessi e si sforzano sempre di imparare il più possibile su se stessi. Solo coloro che sono in grado di valutarsi davvero bene saranno in grado di funzionare in modo ottimale in situazioni stressanti. Questa è la chiave».

Il terzo punto cruciale nella filosofia di allenamento mentale di Formula Medicine è l’efficienza. Ceccarelli ha spiegato che «Quando si ottimizza un motore, si tenta non solo di trarne la massima potenza possibile, ma anche di renderlo il più efficiente possibile. Facciamo lo stesso con il cervello: aumentare le prestazioni, mantenendo il consumo di energia il più basso possibile. Quanto più efficientemente funziona il cervello, tanto più potente e duraturo è sotto stress».

Per raggiungere i vari livelli, Formula Medicine utilizza una varietà di forme di allenamento e tecniche di misurazione. Le prestazioni del cervello sono registrate insieme agli esercizi di concentrazione, coordinazione e risposta. Anche la flessibilità e l’adattabilità del cervello vengono allenate. «Se, ad esempio, il tempo cambia rapidamente durante un weekend di gara, il pilota deve essere in grado di adattarsi mentalmente alle nuove condizioni in un breve periodo di tempo», ha dichiarato Ceccarelli.

Alexander Sims ha tratto beneficio dall’allenamento mentale

Un pilota ufficiale BMW con cui Ceccarelli ha lavorato intensamente in preparazione per la stagione in corso è il pilota della BMW i Andretti Motorsport Alexander Sims. Dopo alcuni anni nelle gare GT, è entrato a far parte della Formula E alla fine del 2018 e inizialmente ha trovato qualche difficoltà ad adattarsi ai requisiti totalmente nuovi delle serie di gare. «Alexander ha fatto grandi progressi preparandosi per la sua seconda stagione di Formula E», ha detto Ceccarelli. «Era già un pilota di primo piano prima di lavorare con noi. Gli abbiamo semplicemente mostrato i modi in cui poteva fare un uso ancora migliore del suo talento».

Il risultato provvisorio è che Sims ha iniziato le prime due gare dell’attuale stagione di Formula E dalla pole position, ha ottenuto una vittoria ed è attualmente terzo nella classifica piloti. «Formula Medicine è un posto fantastico per essere completamente onesti sulla propria performance e per lavorare insieme in modo costruttivo sui miglioramenti», ha affermato Sims. «Non c’è stata una singola attività specifica che mi abbia aiutato in particolare, più che altro è stato sistemare tanti aspetti diversi che mi hanno permesso di affrontare ancora meglio le situazioni stressanti uniche che si incontrano in Formula E». Sims sta parlando degli strumenti che l’allenamento mentale gli offre per essere in grado di reagire meglio all’aumento della pressione rispetto a prima. «Potrebbe essere semplicemente sedermi su una sedia e schiarirmi la testa, o esercizi fisici molto delicati che mi aiutano a liberarmi dell’adrenalina».

Il lavoro di squadra è un altro aspetto significativo nel lavoro di Formula Medicine. In vista dell’attuale stagione di Formula E, Sims era a Viareggio insieme al collega pilota Maximilian Günther e al capo ingegnere della BMW i Andretti Motorsport, Valentino Conti. «Era la prima volta che avevo un ingegnere con me. È stato davvero interessante ed è stato anche molto utile per noi dal mio punto di vista», ha detto Sims. «Sono rimasto colpito da quanto fosse forte in alcuni test mentali, molto più forte di noi piloti. È stato davvero prezioso rivedere insieme i processi e crescere insieme come una squadra più forte».