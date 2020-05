NLS | Toyota non parteciperà alla 24 Ore del Nurburgring del 2020

Una triste notizia arriva dalla Toyota: la casa giapponese ha deciso infatti che non prenderà parte alla prossima 24 Ore del Nürburgring. Inizialmente programmata per maggio, l’evento è stato spostato al 24-27 settembre a causa della pandemia di Coronavirus.

Niente sviluppo in pista, niente partecipazione

Le motivazioni sono da ricondurre proprio sulla situazione globale legata al COVID-19, che non ha permesso lo sviluppo delle auto di Toyota per la gara endurance tedesca. Così dice il comunicato: «Dal nostro esordio nel 2007, Toyota Gazoo Racing ha partecipato alla 24 Ore del Nürburgring per 13 anni consecutivi, e questa gara è la radice delle nostre attività nella ricerca di “fare auto sempre migliori”. I meccanici e gli ingegneri Toyota avevano intenzione di partecipare all’edizione di quest’anno con una Lexus LC che avevano creato da soli e stavano procedendo con i preparativi necessari. Tuttavia, la diffusione globale del COVID-19 ha comportato restrizioni sui viaggi e TGR non ha avuto sufficienti opportunità per effettuare test di guida al Nürburgring, e questo ha avuto un impatto sostanziale sullo sviluppo dell’auto». Sì legge anche che la Lexus LC doveva montare un nuovo motore e diverse implementazioni tecnologiche, ma senza una prova generale nessuno del team era certo del loro funzionamento per la 24 Ore.

Le dichiarazioni di Akio Toyoda

«L’altro giorno, un’amica che vive a Norimberga mi ha inviato una fotografia dei “fiori di ciliegio di Norimberga”, dei bellissimi fiori sbocciati di nuovo quest’anno. Negli ultimi 13 anni, ogni anno, io e il team ci siamo impegnati a costruire auto sempre migliori davanti a quei fiori di ciliegio prima della gara. Quest’anno non siamo in grado di esserci e la mia delusione è immensa» ha detto un poetico Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation.

