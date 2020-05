GTWC Europe | Orange1 FFF Racing Team e AKKA ASP in pista per uno shakedown

Pian piano i team del GT World Challenge Europe stanno tornando in pista: martedì scorso, Orange1 FFF Racing Team by ACM e AKKA ASP hanno effettuato uno shakedown, avendo vissuto in questi ultimi mesi uno stop forzato a causa della pandemia di Coronavirus.

Lo shakedown delle due squadre

Partiamo con la squadra sino-italiana: Andrea Caldarelli e Marco Mapelli hanno guidato la Lamborghini Huracán GT3 Evo a Misano, tra l’altro con ancora la livrea della 12 Ore di Bathurst corsa ancora a febbraio. Il team aveva tra l’altro ritirato all’ultimo minuto la propria partecipazione ai test pre-stagionali del campionato europeo, nel tentativo di diffondere il COVID-19 quando l’Italia era pesantemente colpita. Non si sa nulla sui tempi registrati, ma c’è da dire che si trattava appunto di una prova generale per far riaccendere i motori. Nel frattempo, AKKA ASP ha sfruttato la vicinanza della sua sede di Tolosa con il circuito di Albi e ha portato in pista una Mercedes-AMG GT3 Evo e due AMG GT4. In particolare, il Team Principal Jerome Policand ha guidato la GT3, mentre Thomas Drouet, che negli ultimi anni ha gareggiato per il team proprio tra le GT4, ha girato su quest’ultime. Resta sottinteso che la squadra francese ha messo in pista i due – Policand non corre da alcuni anni – a causa delle restrizioni governative che impediscono di uscire da un raggio di 100 km.

Prossimi alla Fase 1

C’è da capire ora come potranno muoversi anche le altre squadre del GT World Challenge Europe: al momento, SRO Motorsports Group ha presentato la Fase 1 per il ritorno alle competizioni, che significa la chiusura delle porte agli appassionati.

Copyright foto: Orange1 FFF Racing Team by ACM