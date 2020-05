WTCR | Teamwork Motorsport acquista tre Lynk & Co per il TCR Asia

Dal successo nel WTCR verso il TCR Asia: Geely Group Motorsport, proprietaria delle Lynk & Co 03 TCR che corrono nel Mondiale, ha venduto tre esemplari a Teamwork Motorsport. La squadra cinese le metterà in pista per il campionato turismo asiatico.

Dal WTCR al TCR Asia: Lynk & Co al via grazie al Teamwork Motorsport

«Le prestazioni mostrate dalle Lynk & Co 03 TCR a livello generale lo scorso anno nel WTCR sono state incredibili e la scelta è stata semplice» ha spiegato il Team Principal Paul Hui, che le allestirà anche per il TCR China. «Sono orgoglioso perché siamo la prima squadra clienti cinese a collaborare con un marchio del nostro paese. Sarà bellissimo lavorare con Geely Group Motorsport e Lynk & Co non solo in pista, godendo anche del grande supporto da parte dei fan cinesi. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Stiamo monitorando la situazione legata alla pandemia di Coronavirus, ovviamente la priorità è la salute di tutti. Siamo in continuo colloquio con gli organizzatori dei campionati per capire quando si potrà effettivamente tornare a gareggiare».

Lynk & Co pronta a vincere anche in Oriente

Soddisfazione anche da Geely Group Motorsport, come spiega il suo responsabile delle corse clienti Ron Hartvelt: «Il Teamwork Motorsport ha dimostrato di essere una delle squadre migliori del Turismo in Asia e Cina, e siamo lieti che abbiano scelto le nostre 03 TCR come primo team clienti per noi. Con la loro esperienza a livello regionale e nelle gare endurance, siamo convinti di poter avere successo con le Lynk & Co anche al di fuori del WTCR».