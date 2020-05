TCR Italy | Sei appuntamenti per la stagione 2020, al via dal Mugello a luglio

Finalmente si riparte: ACI Sport ha svelato il nuovo calendario del TCR Italy, rivisto dopo l’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo in questo particolare periodo. Si parte a luglio al Mugello, per terminare a novembre a Imola.

Sei round per il TCR Italy, si parte al Mugello

L’attesa è finita: dopo le necessarie restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il motorsport può ripartire. Un grande lavoro di squadra da parte di ACI Sport. in primis del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, della Direzione Centrale dello Sport, della Giunta Sportiva e della Commissione Velocità in circuito ha reso possibile il ritorno in pista sia per le sessioni di allenamento che per le gare. Gli ACI Racing Weekend si preparano dunque a tornare in pista. Il TCR Italy Touring Car Championship prenderà il via nel weekend del 18 e 19 luglio sul circuito toscano del Mugello. Il campionato proseguirà poi l’1 e 2 agosto all’autodromo di Misano, con il terzo round sulla pista di Imola, dopo la pausa estiva, nel weekend del 29-30 agosto.

La stagione continuerà il 20 settembre sul tracciato di Vallelunga, e il rush finale vedrà come teatro la pista di Monza, nel weekend del 7 e 8 novembre, e quella di Imola, nel weekend del 21 e 22 novembre. Oltre al calendario 2020, è stato reso noto e pubblicato anche il protocollo con le procedure operative necessarie per la disputa dei test pre-campionato.

Il calendario 2020

19 luglio – Mugello

2 agosto – Misano

30 agosto – Imola

20 settembre – Vallelunga

8 novembre – Monza

22 novembre – Imola