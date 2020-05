Formula Regional | Svelato il nuovo calendario 2020, a luglio si parte in Ungheria

Anche il Formula Regional European Championship ha finalmente un nuovo calendario. ACI Sport, dopo aver lavorato in questi ultimi mesi nonostante la pandemia di Coronavirus, ha annunciato il calendario 2020. Si partirà da Budapest il 12 luglio, terminando il 6 dicembre a Vallelunga.

Ecco le nuove date per il Formula Regional European Championship

Per la serie addestrativa ci saranno ben otto appuntamenti, grosso modo concentrati nel periodo autunnale. Il Formula Regional European Championship scatterà il 12 luglio con il primo appuntamento dell’Hungaroring, proseguendo poi con Le Castellet (23 agosto), Spielberg (13 settembre), Mugello (4 ottobre), Monza (18 ottobre), Barcellona (1° novembre) Imola (22 novembre) e Vallelunga (6 dicembre). Tutte le date saranno condivise con l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth, tranne il round del Paul Ricard e quello spagnolo. Sono stati introdotti anche dei test collettivi, quattro in tutti: Mugello (1° ottobre), Monza (14 ottobre), Imola (18 novembre) e Vallelunga (2 giugno del prossimo anno). Il format sarà sempre quello delle tre gare per weekend, per un totale di 24 manche.

Il comunicato di ACI Sport

Così recita il comunicato ufficiale di ACI Sport: «Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le normative vigenti».

Il calendario 2020

12 luglio – Budapest

23 agosto – Le Castellet

13 settembre – Spielberg

4 ottobre – Mugello

18 ottobre – Monza

1 novembre – Barcellona

22 novembre – Imola

6 dicembre – Vallelunga