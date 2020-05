WEC | Lotterer e Jani interessati al possibile progetto LMDh di Porsche

Porsche sta studiando la fattibilità di un possibile programma LMDh, dopo che è stato svelato il regolamento definitivo per l’IMSA e il FIA WEC. André Lotterer e Neel Jani, piloti ufficiali per la Formula E, sarebbero interessati a guidare il prototipo, sempre se mai vedrà la luce.

Porsche sta studiando la fattibilità delle LMDh

Annunciate a gennaio durante il weekend 24 Ore di Daytona a gennaio, le LMDh sostituiranno le nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a partire dal 2022 e saranno idonee anche per correre al fianco delle Le Mans Hypercar nel FIA World Endurance Championship. Pascal Zurlinden, boss di Porsche sul piano sportivo, aveva già detto a marzo che stavano valutando la fattibilità del progetto, confermato poi dal vicepresidente di Porsche Motorsport Fritz Enzinger. Lotterer e Jani facevano entrambi parte degli equipaggi che correvano con la Porsche 919 Hybrid nel Mondiale fino al 2017, quando venne chiuso il programma LMP1. I due si sono trasferiti poi in Rebellion, per poi concentrarsi definitivamente nella Formula E, ma hanno ammesso ora di essere interessati a questo possibile ritorno di Porsche.

Lotterer e Jani già si candidano

«Sarei sicuramente all’altezza» ha detto Lotterer a Motorsport.com. «Spero davvero che accada. Ci sono delle discussioni in corso, ma niente è certo. C’è ancora molto lavoro da in Formula E prima di cominciare a pensare ad altri progetti, ma chiunque conosca me e la mia carriera sa che piacerebbe correre. Ho un po’ di affari incompiuti con Porsche a Le Mans». «Non so come sia messa Porsche, ma è chiaro che se ci sarà mi piacerebbe farne parte. Non c’è alcun dubbio» ha concluso Jani.

