L’equipaggiamento per il sim-racing: parola agli ufficiali di BMW Motorsport

Nel sim-racing ogni dettaglio è importante: se per un pilota reale l’auto e come è organizzato il proprio cockpit hanno una loro influenza, per un pilota virtuale è richiesto l’hardware giusto. Ecco cosa dicono gli ufficiali BMW Philipp Eng e Christian Krognes, e i sim-driver Laurin Heinrich e Alexander Voß.

I tanti dettagli da tener conto

Impianto di simulazione, feedback di forza, direct drive e widescreen sono termini significativi per coloro che sono fortemente coinvolti nelle gare di simulazione. Sono solo alcuni dei componenti hardware che possono essere utilizzati nelle gare virtuali al livello più alto. In sostanza, un kit di fascia alta è costituito da un telaio metallico solido e stabile, in cui è integrato il sedile da corsa – il cosiddetto impianto di simulazione. Di norma, un impianto come questo include anche uno schermo, preferibilmente ad alta risoluzione. Sono inoltre obbligatori un volante con un motore adeguato e una serie di pedali. Questo tipo di equipaggiamento sta attualmente consentendo a piloti del calibro di Philipp Eng, pilota ufficiale BMW, di scendere regolarmente in pista con grande successo con auto da corsa BMW virtuali, come la BMW M8 GTE della serie iRacing Pro IMSA e la BMW Z4 GT3 nella Digital Nürburgring Endurance Series powered by VCO. Solo poche settimane fa ha vinto l’iRacing 24h Nürburgring powered by VCO, il più grande successo della sua carriera di simulatore fino ad ora.

Le dichiarazioni di Eng

Quella carriera è iniziata all’età di 17 anni, quando ha modificato un simulatore di corse sulla sua scrivania di casa. «Ho spostato i libri di scuola da un lato, ho fissato il volante alla scrivania, ho fissato i pedali sul pavimento – ed ero pronto», ha ricordato Eng. Oggi le sue esigenze sono un po’ più sofisticate. «Secondo me, una piattaforma stabile che non oscilli è importante. Inoltre attribuisco grande importanza a garantire che la posizione del sedile sia il più vicino possibile a quella che sarebbe in una vera macchina da corsa», ha affermato Eng. «Tuttavia, la cosa più importante per me è un buon motore al volante. In un simulatore statico, il volante è l’unica connessione che ho con la pista. Solo attraverso il feedback della forza sono in grado di sentire come si muove la macchina, non attraverso tutto il mio corpo, come posso nella realtà. Un’altra cosa che aiuta è la cosiddetta trasmissione diretta, con la quale il piantone dello sterzo virtuale conduce direttamente nel motore, proprio come in una vera macchina da corsa. Ciò comporta che il volante reagisce in modo molto più diretto».

Il parere dei sim-driver

I corridori di sim Laurin Heinrich e Alexander Voß del team BS+COMPETITION, che hanno vinto la gara virtuale di 24 ore sul Nordschleife insieme a Eng, sono veri esperti in fatto di equipaggiamento. Per quanto riguarda l’hardware, Voß ha dichiarato: «Secondo me, vale la pena spendere più della metà del budget per una buona piattaforma e buoni pedali se si sta cercando di ottenere le migliori attrezzature». Il suo volante a trasmissione diretta è fatto in casa, poiché quella tecnologia non era in vendita quando l’ha ricevuto sette anni fa. Heinrich ha fatto una strada leggermente diversa in questo senso. «Non ho un volante fatto in casa. Invece, di recente ho acquistato un nuovo modello a trasmissione diretta. Uso un volante in stile DTM, perché mi sento più a mio agio con quello».

L’importanza del monitor

Come Eng, entrambi i piloti di sim hanno un monitor widescreen da 49 pollici con 144 hertz. «Un monitor con tempi di reazione rapidi è estremamente prezioso, poiché ti dà una sensazione molto realistica di velocità ed è più facile per la vista», ha spiegato Heinrich. Eng ha aggiunto: «La velocità di trasmissione delle immagini è estremamente importante per me per vedere immediatamente sullo schermo i movimenti che posso sentire sul volante senza alcun ritardo». Eng non ritiene che il sistema spesso visto sulla scena delle corse sim, con tre schermi per consentire un campo visivo più ampio, in particolare lateralmente, sia necessariamente essenziale. «Dopo tutto, non guardo attraverso il finestrino di una vera macchina da corsa».