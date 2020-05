Jaguar I-Pace eTrophy | Cancellata la serie al termine della stagione 2019-20

Niente più Jaguar I-Pace eTrophy a partire dalla prossima stagione: il monomarca che vede in pista le vetture elettriche britanniche, a supporto della Formula E in diversi eventi, sarà dismesso. Le motivazioni sono da ritrovarsi nella futura crisi economica conseguente alla pandemia di Coronavirus.

Cancellato il Jaguar I-Pace eTrophy

Con il ritorno del marchio alle competizioni con un proprio team ufficiale nella Formula E, Jaguar aveva deciso di abbracciare l’elettrico proponendo anche un campionato che vedesse le proprie auto in azione. Il Jaguar I-Pace eTrophy ha visto il suo lancio nel 2018 e da allora si è disputata soltanto un’altra stagione, quella 2019-20 che, però, non ha ancora visto una conclusione per lo stop forzato dovuto al COVID-19. Con una crisi economica ormai alle porte, Jaguar ha deciso di concentrare tutto il suo impegno sul team di Formula E, segnando la morte del campionato. «La serie ha realizzato molti degli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere» ha detto James Barclay, Team Director di Jaguar. «Tuttavia, durante questo periodo senza precedenti, abbiamo riesaminato la nostra strategia, prendendo la decisione di cancellare la serie dopo due stagioni. Rimaniamo pienamente impegnati nell’elettrico con il nostro programma di Formula E, come parte importante della nostra transizione verso la mobilità elettrica».

Sostenuto fino alla fine dalla Formula E

«Jaguar è un partner fantastico dentro e fuori la pista» ha aggiunto Jamie Reigle, AD della Formula E. «Il successo dell’eTrophy nel prendere la tecnologia sviluppata da Jaguar attraverso la Formula E e applicarla alle auto di produzione ad alte prestazioni è una testimonianza delle loro capacità ingegneristiche. Siamo lieti di aver sostenuto questo progetto che mostra come consentiamo ai nostri partner di sfruttare la nostra piattaforma per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici».

