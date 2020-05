IGTC | La Supercars australiana al fianco della 12 Ore di Bathurst del 2021

Doppio spettacolo nel weekend della prossima 12 Ore di Bathurst. Sull’iconico tracciato di Mount Panorama, oltre alla gara endurance dell’Intercontinental GT Challenge in programma dal 5 al 7 febbraio del 2021, ci sarà anche la Supercars australiana.

Supercars al fianco dell’Intercontinental GT Challenge

Sebbene alcuni media australiani hanno diffuso la notizia della cancellazione della 12 Ore di Bathurst, il più famoso campionato turismo dell’emisfero meridionale ha annunciato la concomitanza al Mount Panorama. Una notizia ottima per gli appassionati dell’Australia, che potranno vedere due spettacoli unici in un sol boccone. Comunque, l’IGTC ha dichiarato che la gara rimane «soggetta a modifiche e con restrizioni sui voli internazionali» e ci sarà da capire come verrà risolta la situazione. L’Australia attualmente ha chiuso i propri confini, con i propri cittadini impossibilitati ad uscire (e viceversa per chi viene da fuori) per contenere la pandemia di Coronavirus. Molti ipotizzano addirittura che la restrizione durerà fino alla fine di quest’anno, permettendo poco tempo per poter organizzare l’evento che dovrebbe aprire la stagione del campionato internazionale riservato alle GT3.

I dubbi sul format

La Supercars, che ha già iniziato la propria stagione a inizio anno, si ritrova a posticipare la fine del proprio calendario al 2021, e Mount Panorama potrebbe essere proprio la chiusura più adatta. «Non vogliamo certo replicare la Bathurst 1000» ha specificato Sean Seamer, CEO del campionato australiano. «C’è una straordinaria opportunità di correre a Bathurst una seconda volta, ma è anche un grosso rischio. Dobbiamo essere innovativi e assicurarci che sia diversa».

