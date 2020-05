Formula E | Primo KO di BMW nella Race at Home Challenge, ancora in lotta per il titolo

Non sempre tutto fila liscio: dopo due vittorie e un 3° posto ottenuto nelle precedenti gare, BMW i Andretti Motorsport non riesce a conquistare alcun punto nel quarto appuntamento della Race at Home Challenge della Formula E a Hong Kong.

Il resoconto della gara di BMW

Maximilian Günther e Alexander Sims non sono andati a punti nella quarta gara stagionale. Dopo due vittorie e un terzo posto, questa volta Günther è stato costretto a ritirarsi ben presto, dopo un incidente alla partenza e un altro incidente durante la gara. Anche Sims ha dovuto ritirarsi con la sua BMW iFE.20. Il tedesco si era qualificato al 4° posto ma ha è stato vittima di una brutta partenza, dovendo frenare improvvisamente dopo una partenza anticipata. Sia lui che Sims sono quindi stati coinvolti in un tumultuoso incidente alla prima curva. Sims si è diretto ai box prima di ritirarsi, mentre Günther è stato in grado di continuare. Tuttavia, un drive-through per jump-start e un altro incidente hanno visto la sua gara terminare prematuramente. La vittoria è andata a Pascal Wehrlein, che ha superato ora Günther in classifica generale per soli quattro punti.

Siggy ottiene il podio tra i sim-driver

È andata meglio nella Challenge Grid: il pilota del Team Redline Kevin Siggy è salito sul podio per la quarta volta consecutiva per i colori della BMW i Andretti Motorsport, difendendo il suo vantaggio nella classifica generale. Siggy, ottenendo 15 punti per il 3° posto, ha ora un bottino totale di 76 punti. Questa volta, la seconda BMW iFE.20 è stata guidata dall’ex soldato e dal pluripremiato vincitore della medaglia degli Invictus Games Gareth Paterson.

Copyright foto: BMW Motorsport