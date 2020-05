GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series, Nurburgring: Barnicoat vince al fotofinish

Un finale da cardiopalma quello che ha vissuto la SRO E-Sport GT Series, campionato virtuale organizzato dal GT World Challenge Europe, al Nürburgring: Ben Barnicoat ha battuto al fotofinish Louis Delétraz, che ha tentato il sorpasso fino all’ultimo.

Il resoconto della gara

È stato Delétraz inizialmente a tentare la fuga, scattando dalla prima fila e sorpassando il poleman Jordan Pepper. Il pilota di Bentley è stato poi leggermente toccato da Barnicoat, finendo fuori dalla prima curva e sprofondando nel fondo della classifica. A metà corsa, Delétraz poteva contare su un secondo di vantaggio su Barnicoat, ma l’ufficiale di McLaren si è avvicinato sempre più e ha lanciato la propria offensiva a meno di dieci minuti dal termine. Lo svizzero non si è arreso facilmente e ha tentato in tutti i modi di ripassare davanti, ma il britannico è stato bravo a chiudere ogni minimo spazio ed è arrivato per primo sotto la bandiera scacchi per soli 0”070 sulla Porsche 911 R GT3. Andy Soucek conclude a podio con la sua Bentley Continental GT3, seguito da Romain Monti (anche lui su Bentley) e David Perel (Ferrari). Benjamin Tusting è 6° su McLaren, davanti a Lorenzo Marcucci (che aveva vinto a Spa-Francorchamps con la sua Audi), Alex Buncombe (Bentley), Scott Malvern (Bentley) e Raffaele Marciello (Mercedes-AMG).

La situazione in classifica

Sfortunati i nostri portacolori: Luca Ghiotto stava lottando nella top-10 con la sua Aston Martin prima di rimanere coinvolto in un incidente con Alessio Picariello, mentre Fabrizio Crestani si era qualificato 6° ma poi sanzionato in gara con uno stop-and-go. Nella classifica generale, Barnicoat sale al comando con 43 punti, inseguito proprio da Delétraz a -9.

SRO E-Sport GT Series – Nurburgring, gara: classifica