Formula Renault Eurocup | Confermato il nuovo calendario, si riparte da Monza e Imola

Come fatto da altri campionati nella giornata di ieri, anche la Formula Renault Eurocup ha confermato il nuovo calendario per la stagione 2020. Saranno dieci gli appuntamenti, di cui i primi due saranno disputati in Italia, più precisamente a Monza e a Imola.

I dettagli sul nuovo calendario

La 50esima edizione della Formula Renault Eurocup sarebbe dovuta iniziare il mese scorso a Monza prima che la pandemia di Coronavirus colpisse duramente il nostro paese. Con diversi cambi effettuati sul calendario del GT World Challenge Europe a cui fa da supporto, anche quello del monomarca si è aggiornato: Monza rimane l’apertura stagionale nel weekend del 10-11 luglio, seguita poi da Imola – che ospiterà appunto la 3 Ore della serie Gran Turismo – due settimane dopo, per la prima volta dal 2004. Con una pausa di un mese, si volerà in Germania verso il Nürburgring il 4-6 settembre, per poi spostarsi una settimana dopo in Francia al Magny-Cours – anche qui si tratta di un ritorno dopo averci corso l’ultima volta nel 2010 – e nei Paesi a Zandvoort a fine mese. Barcellona mantiene la sua data originale del 9-11 ottobre, ma non è più il finale di stagione: con lo spostamento della 24 Ore di Spa, la Formula Renault disputerà appunto il round belga il 22-24 ottobre, proseguendo poi a Hockenheim (6-8 novembre), Le Castellet (13-15 novembre) e Yas Marina (26-28 novembre).

Niente Monaco per il 2020

Al momento non sono previsti dei test collettivi, già disputati a Valencia e a Le Castellet ancora un mese fa. Anzi, dal calendario sono sparite Monaco (che ha annullato il proprio GP), Hungaroring e Silverstone. Prima dell’inizio ci sarà comunque la Formula Renault Esports, riservata ai piloti reali su iRacing.

Calendario provvisorio*

9-11 luglio: Autodromo di Monza (Italia)

24-26 luglio : Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italia)

4-6 settembre: Nürburgring (Germania)

11-13 settembre: Circuit Nevers Magny-Cours (Francia)

25-27 settembre: Circuit Zandvoort (Paesi Bassi)

9-11 ottobre: Circuit de Barcelona-Catalunya (Spagna)

22-24 ottobre: Circuit de Spa-Francorchamps (Belgio)

6-8 novembre: Hockenheimring (Germania)

13-15 novembre: Circuit Paul Ricard (Francia)

26-28 novembre: Yas Marina Circuit (Emirati Arabi Uniti)

*possibili cambiamenti in base all’evoluzione della pandemia



