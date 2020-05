Lamborghini Super Trofeo Europe | La stagione 2020 comincia a Misano in agosto

Dopo la decisione del GT World Challenge Europe sul nuovo calendario, anche il Lamborghini Super Trofeo Europe ha svelato i cinque appuntamenti che comporranno la stagione 2020. Il monomarca scatterà da Misano il prossimo 7-9 agosto.

Ecco il calendario rivisto del Super Trofeo

Lamborghini Squadra Corse dà il via alla dodicesima edizione del campionato, pronto a scattare da Misano con due gare, seguito dall’appuntamento al Nürburgring il primo weekend di settembre. Confermato il ritorno a Barcellona, con il Circuit de Catalunya che ospita la terza tappa, giro di boa del campionato, dal 9 all’11 ottobre. Dalla Spagna al Belgio per l’appuntamento più atteso, concomitante alla 24 Ore di Spa, dal 20 al 24 ottobre. Quinto round a Le Castellet, con le ultime due gare della stagione che si corrono sul circuito del Paul Ricard, dove verranno incoronati i campioni continentali. A causa della sospensione del Super Trofeo Asia non verranno disputate le World Finals, inizialmente programmate sul circuito di Misano Adriatico a fine ottobre.

Confermati i programmi Young e Junior

Confermati inoltre i Lamborghini Young Driver Program e GT3 Junior Driver Program, riservati ai giovani più promettenti che corrono nel Super Trofeo e nei campionati GT con vetture Lamborghini. I piloti selezionati verranno valutati nel corso della stagione dallo staff di Raffaele Giammaria, responsabile del programma giovani Squadra Corse, con il supporto di Emanuele Pirro: i più meritevoli potranno partecipare alla sessione di test in pista a fine stagione su un circuito italiano. Il migliore di ciascun programma riceverà il supporto ufficiale Lamborghini Squadra Corse per la stagione 2021.

Lamborghini Super Trofeo Europe: calendario 2020

Misano Adriatico: 7-9 agosto

Nurburgring: 4-5 settembre

Barcellona: 9-11 ottobre

Spa: 20-24 ottobre

Paul Ricard: 13-15 novembre