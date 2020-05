IMSA | Si ricomincia da Daytona a luglio, aggiunta una gara anche a Sebring

Oggi molti campionati stanno annunciando la ripartenza della stagione 2020 e, tra, questo c’è anche l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La serie americana ritornerà in pista a luglio con una nuova gara a Daytona, seguita da un’altra aggiunta a Sebring.

Le novità del calendario IMSA

Ci sarà una seconda gara a Daytona: infatti, dopo aver disputato la 24 Ore ormai ancora a gennaio, il catino ospiterà il come-back del campionato americano per una gara sprint da 2 ore e 40 minuti, senza la presenza delle LMP2. Anche Sebring raddoppia, ospitando non solo la recuperata 12 Ore come ultimo appuntamento stagionale dall’11 al 14 novembre ma anche come seguito di Daytona, nel fine settimana del 17-18 luglio. Mosport Park è stata definitivamente cancellata – si trattava dell’unico round fuori dai confini degli Stati Uniti –, mentre sono state riprogrammate la 6 Ore di Watkins Glen (ora nel weekend dell-1-4 ottobre) e Lime Rock (30-31 dello stesso mese). Per il resto non ci sono sostanziali cambiamenti: la Petit Le Mans rimane nel suo periodo di ottobre come una delle ultime corse, mentre nel periodo estivo ci sono Road America (31 luglio – 2 agosto), Virginia (21-23 agosto), Laguna Seca (4-6 settembre) e l’autunnale Mid-Ohio (25-27 settembre).

Sovrapposizione con la 8 Ore di Indianapolis

Alcune curiosità: Daytona non ospitava una gara sprint dal 2009, quando si corse la Paul Revere 250 della Grand-Am. Inoltre, l’appuntamento al Glen si sovrappone alla 8 Ore di Indianapolis dell’Intercontinental GT Challenge, che sarà accompagnato dal GT World Challenge America e dall’IndyCar Series.

2020 IMSA WeatherTech SportsCar Championship Schedule (Revised):

Jan. 25-26 — Rolex 24 at Daytona (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

July 3-4 — Daytona (DPi, GTLM, GTD)

July 17-18 — Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD**)

July 31 – Aug. 2 — Road America (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

Aug. 21-23 — Virginia Intenational Raceway (GTLM, GTD)

Sept. 4-6 — WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

Sept. 25-27 — Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

Oct. 1-4 — Watkins Glen International (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

Oct. 14-17 — Motul Petit Le Mans (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

Oct. 30-31 — Lime Rock Park (GTLM, GTD)

Nov. 11-14 — Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

**WeatherTech Sprint Cup only