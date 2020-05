Ford Mustang GT4, il bolide americano in azione a Goodwood [VIDEO]

Roboante e riconoscibile: la Ford Mustang GT4 mette in esibizione tutti i suoi 580 CV davanti al pubblico della Festival della Velocità di Goodwood 2017. Costruito da Multimatic, l’auto statunitense corre nel Michelin Pilot Challenge.

Ford Mustang GT4: le caratteristiche tecnice dell’auto americana costruita da Multimatic

La vettura è un’evoluzione della Shelby GT350R-C, che venne utilizzata nella Continental Car Tyre Sports Challenge dell’IMSA – diventata appunto la Michelin Pilot Challenge. Multimatic sappiamo essere un costruttore molto preparato, selezionato per essere uno dei telaisti principali per la futura classe LMDh essendo impegnata nel progetto della vincente Mazda DPi. Comunque, tornando alla Ford Mustang, è costruita seguendo le regole della classe GT4 e ha debuttato in pista nel 2017 durante il fine settimana della 24 Ore di Daytona. Sotto il cofano alloggia un motore Roush-Yates Engins fatto su misura: un V8 da 5,2 litri che produce circa 580 CV, ma a causa del Balance of Performance la potenza massima è stata ridotta a 450 CV. È dotata di un cambio sequenziale Holinger RD-6 con comandi a palette sul volante, una caratteristica ormai comune per tutte le auto da corsa.

Ford Mustang GT4: in azione al Festival of Speed di Goodwood

In questo video pubblicato sul canale YouTube di 19Bozzy92, possiamo vedere tutta l’anima di questa Ford Mustang GT4: una vera e propria muscle car moderna che sa il fatto, con un proprio carattere distinguibile da tutti. Nella breve cronoscalata di Goodwood sa muoversi egregiamente, oltre a regalarci qualche… fumata bianca!

Copyright video: 19Bozzy92