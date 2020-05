WEC | Oreca 07 LMP2, le spettacolari immagini nella notte di Monza [VIDEO]

L’Oreca 07 LMP2 è uno dei prototipi più vincenti della sua classe da qualche anno a questa parte, che ha attratto diverse squadre che prima si affidavano a diversi telai. Vediamola in azione in questo video girato al Prologue del FIA World Endurance Championship a Monza nel 2017.

La storia dell’Oreca 07 LMP2

L’Oreca 07 prende origine dalla Oreca 05 e debuttò in pista proprio nel 2017, diventando da allora una delle LMP2 più veloci. La prima presa di contatto avvenne però a ottobre del 2016 a Le Castellet, quando completò uno shakedown. L’auto francese monta un motore Gibson GK-428 V8 da 4,2 litri – unico per tutti i telai – che produce una potenza di oltre 600 CV, contando poi su un peso di soli 930 kg. Nella sua breve storia ha vinto diversi titoli tra il FIA WEC e l’European Le Mans Series, tanto che diversi team e costruttori l’hanno poi rimarchiata con i propri colori: a cominciare da Alpine che, gestendo una propria squadra con Signatech, l’ha battezzata A470; o G-Drive Racing che l’ha richiamata Aurus 01; infine anche Acura con la sua ARX-05, sebbene monti un motore totalmente diverso: un Acura AR35TT V6 biturbo da 3,5 litri, non presente in questo video dato che correva principalmente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Un video speciale a Monza

Questo video, realizzato da 19Bozzy92, vediamo l’Oreca 07 LMP2 in azione durante i test collettivi dell’ELMS nel 2017 (giorno e notte) e, ovviamente, anche nel Prologue del WEC del 2017 (anche qui giorno e notte) che attirò moltissimi appassionati nelle due giornate. C’è anche qualche frammento di un test privato svoltosi lo scorso anno a maggio, che fa intendere che Monza è importante per la preparazione alla 24 Ore di Le Mans.

Copyright video: 19Bozzy92