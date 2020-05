TCR Europe | Due nuove date per il calendario 2020, confermata Spa-Francorchamps

Dopo aver revisionato una prima volta il calendario 2020, il TCR Europe ha confermato l’appuntamento di Spa-Francorchamps al fianco del GT World Challenge Europe per la 24 Ore. Ancora in dubbio la gara del 6-8 novembre, mentre si attente la data per Jarama.

Confermata Spa-Francorchamps

Ci sono stati alcuni piccoli cambiamenti per quanto riguarda il calendario del TCR Europe, sebbene rimarrà fisso su sei round concentrati tutti nel periodo autunnale a causa della pandemia di Coronavirus. Inizialmente, la stagione doveva cominciare a maggio proprio con l’appuntamento di Spa-Francorchamps, ma poi la tappa belga è stata spostata a fine luglio per la pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il globo. Con la decisione da parte del Governo del Belgio di vietare ogni grande evento rivolto al pubblico, SRO Motorsports Group ha deciso di spostare la 24 Ore di Spa il 22-24 ottobre e, così, il campionato europeo si è adattato. Nessun cambiamento per i primi tre appuntamenti: Zolder l’11-13 settembre, Monza il 25-27 dello stesso mese e Barcellona il 9-11 ottobre.

Via Le Castellet, in arrivo una tappa in Italia?

Le Castellet avrebbe dovuto ospitare il TCR Europe in luglio e ha cercato in tutti i modi di trovare una valida soluzione dopo le norme stringenti emanate dal Governo francese. Niente da fare alla fine: come anticipato dallo stesso TCR Europe qualche settimana fa, il Paul Ricard esce dal calendario e si sta pensando a una seconda data italiana (Imola? Mugello? Di nuovo Monza?) per il 6-8 novembre. Infine c’è Jarama, che attende ancora il via libera da parte della Federazione spagnola.

Copyright foto: TCR Europe