Formula E | Rowland di nuovo a punti nella Race at Home Challenge con Nissan e.dams

Altro bicchiere mezzo pieno per Nissan e.dams nel terzo appuntamento della Race at Home Challenge della Formula E. Sul tracciato di Monaco, Oliver Rowland è riuscito a raccogliere il 6° posto, mentre Sébastien Buemi è scattato dal fondo concludendo 16°.

Il fine settimana virtuale di Monaco di Nissan e.dams

Il tracciato di Monte Carlo era già stato visto dai piloti nel corso della gara-test che ha anticipato il campionato virtuale. Rowland e Buemi si sono qualificati rispettivamente al 5° e 23° posto, con lo svizzero evidentemente in difficoltà. Rowland aveva il ritmo giusto per ambire alla rimonta, ma durante il primo giro è rimasto coinvolto in un incidente, con conseguenti danni alla vettura. Ad ogni modo ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Buemi, giunto al 16° posto, è stato eliminato come previsto dal format Race Royal. La Challenge Grid ha visto schierarsi ancora una volta i sim-driver Niek Jacobs e Jan von Der Heyde, che in fase di qualifica hanno ottenuto rispettivamente il 7° e il 14° posto. Durante la gara, i due ambasciatori Nissan hanno conquistato rispettivamente l’8° e l’11° posto.

Le dichiarazioni dei piloti

Rowland ha detto: «Oggi non è andata poi così male. Sono stato un po’ sfortunato alla partenza, infatti durante un incidente alla seconda curva ho riportato una serie di danni che mi hanno rallentato. Ma l’importante è contribuire a un’ottima causa e la prossima settimana combatteremo ancora di più». Buemi ha dichiarato: «Oggi sono arrivato 16° sul circuito di Monaco. Ho avuto subito qualche contatto che ha danneggiato la vettura, rendendo più difficile la gestione della corsa. Ad ogni modo, ho la sensazione di migliorare a ogni gara e non vedo l’ora di partecipare alla prossima».